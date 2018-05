Počitnic je konec. Pred nami je volilni mesec.

Prvič v zgodovini samostojne Slovenije se bo zgodilo, da bomo o istem zakonu na referendumu odločali dvakrat. Prvič smo na referendum o gradnji drugega tira odšli septembra lani. Pobudnikom referenduma zakona ni uspelo ovreči, se je pa zato predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič obrnil na vrhovno sodišče in izpodbijal rezultat glasovanja.

Sodišče mu je ugodilo in glasovanje razveljavilo. Med drugim je presodilo, da je vlada vodila nepošteno enostransko kampanjo, za kar pa ne bi smela porabiti proračunskih sredstev. Čeprav si je Kovačič želel, da bi referendumsko glasovanje združili s parlamentarnimi volitvami, mu to ni uspelo.

V kampanjo se je prijavilo 32 organizatorjev.

Na tokratnem referendumu bodo vsa volišča prvič dostopna invalidom. Na dan glasovanja bo odprtih 3.007 rednih volišč.

Čez mesec dni parlamentarne, jeseni lokalne volitve

Čez natanko mesec dni bomo izbirali nove poslance. Po zadnjih podatkih je kandidaturo do zdaj vložilo 15 strank. Nastop na volitvah je napovedalo 25 strank in list, čas za vložitev kandidature pa imajo še do danes do polnoči. Na končno število kandidatnih list bo tako treba še malo počakati.

Na parlamentarnih volitvah 3. junija bodo volivci izbirali novo sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Na splošnih volitvah bodo izvolili 88 poslancev, po enega poslanca pa bodo izvolili pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti. Tokratne državnozborske volitve bodo osme v zgodovini samostojne države in tretje predčasne.

A 3. junij ne bo zadnji letošnji volilni dan. Že jeseni nas čakajo lokalne volitve, prihodnje leto pa bomo volili še evropske poslance.