Stranke lahko kandidature za volitve vložijo le še danes

Politične stranke in liste, ki se nameravajo na junijskih predčasnih državnozborskih volitvah potegovati za poslanske sedeže, imajo le še danes čas za vložitev kandidatnih list. Rok se bo iztekel opolnoči, kandidature pa je do zdaj po zadnjih podatkih vložilo 15 strank.

Volivci bodo o novi sestavi državnega zbora odločali 3. junija. Foto: Ana Kovač

Kandidatne liste imajo tako še do polnoči čas, da na volilne komisije volilnih enot vložijo kandidature. Do ponedeljka do 13. ure, v torek in sredo namreč vlaganje kandidatur zaradi praznika ni bilo mogoče, je to storilo 15 političnih strank.

Nastop na volitvah napovedalo 25 strank in list

Na končno število kandidatnih list bo treba še malo počakati, je pa nastop na volitvah še pred potekom roka za vložitev kandidatur napovedalo približno 25 strank in list.

Kandidature morajo stranke podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Za vložitev kandidature morajo v vsaki volilni enoti priložiti sto oziroma petdeset podpisov volivcev, odvisno od načina določanja kandidatnih list, ki ga imajo stranke zapisane v statutu.

Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi tako imenovane ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Dokončen seznam list in kandidatov bo znan do 18. maja

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 13. maja pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti.

Državna volilna komisija bo do 18. maja javno objavila seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.

Na parlamentarnih volitvah 3. junija bodo volivci izbirali novo sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Na splošnih volitvah bodo izvolili 88 poslancev, po enega poslanca pa bodo izvolili pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti. Tokratne državnozborske volitve bodo osme v zgodovini samostojne države.