Pahor je določil: volitve v državni zbor bodo 3. junija

Foto: Twitter/BorutPahor

Predsednik republike Borut Pahor je spomnil na zakon, ki določa, da se predčasne volitve opravijo najprej v 40 dneh in najkasneje dva meseca od dneva razpisa. Tako je imel predsednik republike na voljo tri možne datume za datum glasovanja - 27. maj, 3. ali 10. junij.

Po posvetu s poslanskimi skupinami in pravnimi strokovnjaki se je Pahor odločil za nedeljo, 3. junija.

Predsednik republike: “Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo, 3. junija 2018.” — Borut Pahor (@BorutPahor) April 14, 2018 Predsednik republike: “Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roka za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. april 2018. Odlok bo objavljen v Uradnem listu RS danes, 14. aprila 2018.” pic.twitter.com/pe4wPIcmUF — Borut Pahor (@BorutPahor) April 14, 2018

Odločitev, s katero želi preprečiti možnost izpodbijanja volitev

Nedelja po tem, torej 10. junij bi bil že tako datum rednih volitev, kar se mu ni zdelo prav. Sprva se mu je zdela utemeljena možnost 27. maj, a je po posvetovanju, zlasti s pravnimi strokovnjaki, to možnost opustil, saj bi skoraj ves prvi teden kampanje potekal v času prvomajskih praznikov in dela prostih dni.

"Možnost izpodbijanja volitev zaradi tega razloga obstaja," je dejal in spomnil, da se je to zgodilo pred štirimi leti. Ustavno sodišče mu je sicer takrat dalo prav, zdaj pa je presodil, da je že tako čas povečane politične negotovosti, zato je prav, da se odloči tako, da ne bo vzbujala dodatnih dvomov o datumu volitev.

Oglasil se bo le, če bo menil, da je to "neizogibno zaradi interesov države"

Dejal je še, da upa, da bo kampanja potekala v strpnem vzdušju ter da vanjo ne bo posegal, saj svoj položaj razume kot strankarsko nevtralen. Oglasil se bo le tedaj, ko bo menil, da je to "neizogibno zaradi interesov države", to pa bo storil tako, da ne bo vzbujal vtisa, da kot predsednik republike podpira katero od strank. Kot je spomnil, je tako ravnal tudi v prejšnjem mandatu, ko je bil v enakem položaju.

Foto: STA

Po njegovih ocenah lahko vlada in državni zbor domače in zunanjepolitične zadeve kljub omejenim pooblastilom opravita brez njegovih posredovanj. "Samo v primeru, da bi prišlo do resnejših varnostnih razmer, ki bi terjale strateške ukrepe, bi si dovolil na posvet poklicati predsednike parlamentarnih strank. Zelo upam, da se kaj takega ne bo zgodilo in da to ne bo potrebno," je dejal. Ob tem je sicer spomnil na nočni napad na tarče v Siriji.

Želi si, da bi bil rezultat volitev "čim bolj jasen"

Pahor si tudi želi, da bi bil volilni rezultat "čim bolj jasen in bi omogočal hitro in prepričljivo sestavo nove vlade". Sam se bo, kot je napovedal, po volitvah potrudil, da bi prišlo čim prej do oblikovanja nove vlade in novega zagona, ki ga država zelo potrebuje.

Po Pahorjevih navedbah bomo do izvolitve nove vlade priče "manjši politični operativnosti in večji politični nestabilnosti", sam pa bo tudi v tem času normalno in s polnimi pooblastili opravljal svoje delo in naloge, tako v domači kot zunanji politiki.

Foto: Ana Kovač

Tretje predčasne volitve v zgodovini samostojne Slovenije

Na parlamentarnih volitvah bodo volivci izbirali novo sestavo DZ za prihodnji štiriletni mandat. Na splošnih volitvah bodo izvolili 88 poslancev, po enega poslanca pa bodo izvolili pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Tokratne državnozborske volitve bodo osme v zgodovini samostojne države in tretje predčasne. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino SRS že dve leti prej. Na zadnje dvoje volitve - v letih 2011 in 2014 - pa so se volivci odpravili predčasno.