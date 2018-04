"Ponudba na desnici je veliko bolj ‘razkošna’ kot na levici"

Čez manj kot dva meseca bomo na volitvah odločali, komu bomo zaupali vodenje Slovenije v prihodnjih štirih letih. Bližje ko smo volitvam, te bodo 27. maja ali 3. junija, več strank napoveduje kandidaturo.

"Ponudba med marginalnimi strankami na levici je zelo skromna"

Podobno kot na desnici je tudi na levici (glede političnega zemljevida), sicer v manjšem obsegu, nekaj manjših strank. Pred kratkim je svojo stranko ustanovil nekdanji poslanec Socialnih demokratov Janko Veber, potem so tu še nekdanja premierka Alenka Bratušek, v zadnjem času je znova bolj dejavna Solidarnost, na zadnjih volitvah pa so en odstotek presegli tudi v Piratski stranki.

"Če primerjamo raznolikost ponudbe na levici in desnici je na desnici ponudba veliko bolj "razkošna". Tam se je nabralo zelo veliko strank, ki vsaka zase zagotovo ne morejo v parlament, vse skupaj pa tudi težko, ker bi bilo povezovanje tempirana bomba," meni Vlado Miheljak, politični komentator in predavatelj na fakulteti za družbene vede (FDV).

Vlado Miheljak, politični komentator in predavatelj na FDV, na levici med trenutnimi neparlamentarnimi strankami ne vidi nobenega kandidata, ki bi se lahko na prihajajočih volitvah prebil v parlament. Foto: STA

Skromna ponudba med marginalnimi levimi strankami

Na politični levici Miheljak vidi skromno ponudbo in nobeni od zunajparlamentarnih strank ne pripisuje preboja v parlament. "Uspeh bi bil že dosežek, ki bi jim zagotovil mesečno nadomestilo," dodaja.

"Veber nima realnih možnosti. Ne ve se niti, koga nagovarja. Tudi vsebinsko se ni oddaljil od SD, njegov izstop se je zgodil bolj zaradi osebnega nezadovoljstva," razlaga Miheljak.

Na desni še ni bilo takšne gneče: bo to oslabilo blok?

Še največ možnosti ima nekdanja premierka

Največ možnosti med zgoraj omenjenimi Miheljak pripisuje Bratuškovi. "Med novimi strankami ima še največ možnosti, da preživi, vendar ne sama. Določene kompetence je pokazala, ko je vodila vlado, čeprav je odšla kot neuspešna premierka. Dobro se znajde tudi v nastopih. Velika verjetnost je, da jo bo kakšna stranka povabila v predkoalicijsko zavezništvo. Morda SD," špekulira Miheljak.

Miheljak največ možnosti za preboj v parlament pripisuje nekdanji permierki Alenki Bratušek. Foto: Ana Kovač Solidarnost, ki jo vodi Uroš Lubej in je nastala med številnimi protesti proti takratni vladi Janeza Janše, je svoj kapital porabila. "Pred prejšnjimi volitvami je jadrala na valu vstajništva, vendar je bilo veliko notranjega prerivanja, še preden so prišli na volitve," meni Miheljak, ki opozarja še na pirate, vendar: "Vsebine, ki jih pirati zagovarjajo, trenutno niso tako vroče. Veliko potencialno njihovih volivcev bo volilo Levico."

Komu se bo zajedal Šarec?

V predvolilnih anketah so na prvih treh mestih zelo blizu Marjan Šarec z Listo Marjana Šarca, SD in opozicijska Slovenska demokratska stranka. Katerim trenutnim parlamentarnim strankam bo največ glasov "ukradel" kamniški župan Šarec?

"Šarca bodo volili tisti, ki bi lahko volili desnico in levico. Ima format široke, ljudske stranke. Lahko nagovori malo zainteresirane in slabo profilirane volivce. Hodi k maši, bere berilo in na partizanske proslave hodi. To so stvari, ki so v slovenskem DNK. Ne bo se zajedal samo enemu. Ima delno stare volivce LDS pa tudi volivce, ki so volili Jankovića in seveda SMC. Slednjim bo največ vzel Šarec," o potencialnih volivcih Šarca meni Miheljak.

"Šarec je bil v retoriki boljši od Pahorja"

Na zadnjih treh volitvah sta relativno večino dobila "nova obraza". Leta 2011 ljubljanski župan Zoran Janković (PS), leta 2014 pa Miro Cerar (SMC), zdaj pa so ankete na vrh postavile Šarca, ki pred tem še ni bil resno vpet v državno politiko. Kamniški župan je sicer lani konec leta v predsedniški tekmi močno dihal za ovratnik aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju..

"Cerar je predstavljal to, kar zdaj Šarec. Torej ni več pomembna vsebina, pomembno je, kako prazno formo zapakiraš in prodaš." Foto: STA "Cerar je predstavljal to, kar zdaj Šarec. Torej ni več pomembna vsebina, pomembno je, kako prazno formo zapakiraš in prodaš. Šarec še niti ne ve, kaj ga čaka. Saj tudi Cerar ni vedel. Misli, da bo tako vodil bolj po intuiciji, vendar pa je vprašanje, ali bo to dovolj. Med predsedniško kampanjo je Šarec kar spreminjal in prilagajal nekatera svoja temeljna stališča, kot na primer o družini oziroma na temah, kjer se ideološko lomi Slovenija. Pa ne toliko zaradi tega, ker bi igral dvojno vlogo, ampak ker mu še samemu ni bilo čisto jasno," opozarja Miheljak.

In zakaj Šarec predstavlja v očeh volivec neko novo upanje? "Ker je ljudski, neposreden, retorično vešč. V predsedniški bitki je nastopal boljše od velikega demagoga in populista Pahorja. Takrat ga je Šarec retorično premagal, vsebine pa tako ali tako ni imel nihče od njiju," meni Miheljak.

"SMC je naredila preveč polodločitev"

Nove stranke, ki so nastale pozno pred volitvami, so imele kratkoročni uspeh in so nato na naslednjih volitvah dosegle veliko slabši rezultat.

Pozitivna Slovenija je po zmagi 2011 leta 2014 ostala pred vrati parlamenta, relativni zmagovalec leta 2014 SMC pa ima trenutno veliko nižjo podporo kot pred štirimi leti, jim pa je nekoliko poskočila po Cerarjevem odstopu.

Miro Cerar je kot premier odstopil 15. marca. Foto: STA "To je bila dobra poteza. Ne vem, ali je bila zavestna ali mu je res prekipelo, vendar je to gotovo poteza, ki mu lahko dvigne podporo. Večje vprašanje je, koliko časa takšni manevri držijo. Cerar se bo izpostavljal z drugim tirom. Večina je vseeno za drugi tir in nasprotniki so nehote "latentni " podporniki SMC. Ko se bodo nasprotniki pojavili na soočenjih, bo Cerar videti kot zmagovalec. Ima pa eno veliko napako v ozkoriščanju soočenj o drugem tiru – v sporni maketi," ocenjuje Miheljak.

Vseeno velikega skoka SMC ni pričakovati, ker "je veliko neodločnosti, nenačelnosti, nejasnosti. To se je videlo na primer pri sankcijah proti Rusiji. Odločil se je za takšne, da bi jih naredili, ampak se to ne bi poznalo. Rezultat je bil, da so bile sankcije minimalne, ki so jih Rusi videli kot dovolj velike, da so nas uvrstili med države, ki so uvedle sankcije, za Zahod pa tako majhne, da nas štejejo za "izdajalce". Torej popolni kiks. Takšnih polodločitev je stranka naredila preveč. Po vsem, kar se dogaja v teh dneh v Palestini, bo nenačelno delovanje SMC v parlamentu morda razveselilo ameriškega in izraelskega veleposlanika, bo pa škodilo škodilo volilnemu rezultatu."

Luka Mesec zna svoja stališča, politične nazore in ideje podajati na način, da jih ljudje razumejo. Foto: Bor Slana

"Mesec ima tisto, kar manjka drugim voditeljem na levici"

Miheljak ne želi prehitevati in napovedovati, kdo bo relativni zmagovalec prihajajočih volitev. Sam na vrhu vidi enega od trojčka Šarec, SD ali SDS, boljši rezultat kot pred štirimi leti pa napoveduje Levici.

"Mesec ima tisto, kar manjka drugim voditeljem na levici. Nekakšen pozitiven populizem. Ne populizma kot demagogije, vendar kot način podajanja svojih stališč, političnih nazorov, idej, tako da jih ljudje razumejo. Je pa tudi Levica tempirana bomba. Njih bolj ogrožajo notranje napetosti kot izostanek volivcev. Razmeroma kratka predvolilna tekma je plus za njih. Ne bodo se imeli časa "pobiti," še dodaja Miheljak.