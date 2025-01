Kaj se dogaja z vremenom? Kmalu nova sprememba.

Kljub večinoma oblačnemu vremenu bodo danes na vzhodu veseli nekaj jasnine, a le dopoldan. Severozahod bo v primežu občasnih padavin, ki pa se bodo sredi dneva okrepile in razširile nad osrednje in južne kraje, občasno lahko tudi vzhodneje. Za ta čas bo precej toplo, od 9 do 14 stopinj Celzija, in tako bo tudi prihodnje dni. "Ampak takšna otoplitev ni tako nenavadna, tudi v preteklosti je bilo januarja že precej toplo. Bolj neobičajno je to, koliko časa bo takšno vreme vztrajalo," je za Siol.net dejal dežurni prognostik na agenciji za okolje Andrej Velkavrh.

Toplo vreme nas spremlja že vse od novega leta in posebno hladnih epizod nismo imeli. Da je ta čas še posebej toplo, so odgovorni močni jugozahodni vetrovi, ki k nam prinašajo vlažno in toplo atlantsko zračno maso. Tudi noči so marsikje precej tople prav zaradi omenjenega vetra. In takšno vreme bo trajalo še vsaj dva dni, potem pa nas čaka sprememba, napoveduje Andrej Velkavrh.

Oranžno opozorilo zaradi močnega vetra

Pri agenciji za okolje so za danes izdali oranžno opozorilo, saj opozarjajo, da bo v višjih legah in na severovzhodu države zelo vetrovno. Pihal bo jugozahodnik, njegovi sunki lahko po nižinah severovzhodne Slovenije presegajo hitrost 70 kilometrov na uro.

Foto: Arso

"Jugo se bo začel krepiti danes popoldne, najmočnejši bo v drugem delu noči in v torek dopoldne. Jugo pri nas sicer ni veter, ki bi povzročal velike težave, ker piha stran od obale. Bo pa povzročil višjo vzvalovanost in zaradi plime višjo gladino morja, denimo ob Piranski punti. Kljub razmeroma močnemu vetru ob morju sicer ne pričakujemo večjih težav, lahko pa v torek, ob prehodu same fronte, za krajši čas še zapiha močnejši veter," je ob tem dodal Velkavrh.

Po modelskih napovedih portala Neurje.si lahko jugozahodni veter zlasti v višjih legah dosega sunke vetra tudi do 120 kilometrov na uro, po nižinah severovzhodne Slovenije od okoli 80 do 90 kilometrov na uro.

Mokro bo

Ponoči se bodo padavine na zahodu še okrepile, okrepil se bo tudi jugo ob morju.

"Razlike glede padavin so v Sloveniji kar precejšnje. Težišče padavin je bolj na zahodu, medtem ko ima vzhodni del Slovenije, če gledamo tudi vsote padavin za nazaj, ne boste verjeli, neke vrste manjšo sušo. Večina padavin bo padla do torka popoldan, ko nas bo prešla izrazitejša hladna fronta. Padavine bodo hitro ponehale, hitro se bo jasnilo in potem omembe vrednih padavin ne bo več, vsaj v večjem delu Slovenije," še napoveduje Velkavrh.

Padavine se po trenutnih napovedih lahko še nekoliko zadržijo na severozahodu, manjša ploha je v zahodni polovici Slovenije še možna v sredo čez dan, potem pa kaže na bolj suho vreme. Manjša motnja nas čaka še med petkom in soboto, a bodo količine padavin majhne.

Ob morju nevihte

Predvsem ob morju so v torek možne tudi nevihte. Pihal bo jugo. Veter bo zvečer oslabel. Popoldanske temperature bodo od 7 do 11, v severozahodnih krajih okoli 4 stopinje Celzija.

Že decembra toplo, a ne tako kot leta 2019

V Evropi je bila decembra 2024 povprečna temperatura 2,05 stopinje Celzija, kar je za 1,37 stopinje Celzija nad povprečjem za december v obdobju 1991–2020, kar ga uvršča na sedmo mesto med najtoplejšimi decembri v Evropi, kažejo izračuni agencije za okolje.

Najtoplejši december v zgodovini meritev v Evropi ostaja december 2019, ko je temperaturni odklon znašal 2,62 stopinje Celzija nad povprečjem, še med drugim pišejo v objavi na Facebooku.

Kmalu znova temperaturne spremembe

Pred nami je po sredi bolj kot ne znova suho vreme, ko ne bo več jugozahodnega tipa vremena in ne bomo več pod vplivom močnih jugozahodnih vetrov.

Ozračje se bo umirilo in nastopila bodo večja nihanja temperature med dnevom in nočjo. Noči bodo postale hladnejše in že v četrtek lahko pričakujemo "nekaj malega minusa", je še komentiral Velkavrh.

Dnevne temperature se bodo še gibale okoli 10 stopinj Celzija, konec tedna in v začetku prihodnjega tedna pa bodo padle tudi te. Posebno mrzlo pa, kot kaže, še nekaj časa ne bo.