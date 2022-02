Kaj se dogaja v Sloveniji? To nam sporočajo z vlade. #vŽivo

Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije v svetu prevladuje omikron različica, "je pa zanimivo, da 57 držav poroča o vedno hitrejši rasti BA.2 oblike omikrona," je povedala Čakš Jagrova.

Stanje glede covida-19 v svetu. Foto: NIJZ

Omikronu sledimo praktično že povsod, situacija je blizu 90-odstotna po vsem svetu (83,4%), je še dejala. Nekaj je še zaznane delta različice, medtem ko so vse ostale oblike v precej manjšem odstotku.

V Evropski uniji že blizu milijonu smrti

Do včeraj smo v Evropski uniji zabeležili preko 86 milijonov primerov, bližamo se milijonu smrti.

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev raste, približno za 0,6 do 1 odstotka, trenutno je število 3.605 primerov na sto tisoč prebivalcev.

Negativen trend zaznava vedno več držav, najbolj v Italiji, Španiji, na Irskem in v Belgiji. Polno cepljenih v EU nad 18 let je blizu 82 odstotkov, pri čemer je razmak med posameznimi državami zelo velik.

Nuška Čakš Jager, @NIJZ_pr: Število okužb med starejšimi se veča, zato je pričakovano povečano število hospitalizacij s časovnim zamikom. Trenutno je v EU izjemno hiter prenos okužb, velik pritisk na zdravstveni sistem in celotna manjša funkcionalnost družbe. pic.twitter.com/Bqztnb6Z4j — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 4, 2022

Tveganja za nove primere in smrti še vedno visoko

Evropski center za spremljanje bolezni navaja, da je v Evropi stabilno število novih primerov in tudi smrti. "A kljub temu se je število držav z zelo visoko stopnjo tveganja povečala na 13. 14 držav ima visoko, 3 države zmerno stopnjo tveganja," je ob tem dejala Čakš Jagrova.

Iz centra so sporočili še, da je v povezavi z omikronom manj težjih oblik bolezni, manj hospitalizacij in da je v državah z visoko stopnjo precepljenosti zaščita pred hujšim potekom bolezni dokazano boljša, predvsem pri tistih s poživitvenim odmerkom.

Na splošno je zaščita po cepljenju in prebolevnosti nekoliko nižja, zato je velik del populacije dovzeten za okužbo in teh okužb je trenutno, ob hitrem širjenju omikrona, bistveno več.

V Sloveniji največ okužb med otroki in delovno populacijo

V Sloveniji imamo predvsem lokalne vire okužb, ni ožjih skupkov in vnosov okužb iz tujine.

Najverjetnejša lokacija okužbe pa se izredno spreminja. Večina ljudi v anketiranju ne želi sodelovati, ali pa navedejo, da ne vedo s kom so bili v kontakt in kje.

Največje število okužb beležimo v starostni skupini od 5 do 14 let, sledi skupina od 35 do 44 let. "Če pa gledamo delež na število prebivalcev znotraj starostnih skupin, pa se ta povečuje v starostnih skupinah 75 let in več ter v šolski populaciji med 5 do 14 let," je pojasnila Čakš Jagrova.

Nad 18 let je v Sloveniji cepljenih 70 odstotkov z enim in 68 odstotkov z vsemi odmerki. Poživitveni odmerek je prejela približno četrtina vseh cepljenih.

Število okužb se povečuje tudi v domovih za starejše, a so ti brez simptomov.