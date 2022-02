To so nove številke okuženih v Sloveniji

Torkovo število okužb je seštevek dveh dni, je pojasnila vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar. Do spremembe testiranja so namreč pozitivne hitre antigenske teste potrditi s PCR-testi, rezultati pa so se v evidenco vnesli naslednji dan. Torkovi hitri pozitivni hitri antigenski testi so tako neposredno pristali v sistemu, v statistiko pa so prišteli še PCR-teste, ki so jih analizirali v Nemčiji. Foto: Reuters