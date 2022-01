Tragična usoda znanega policista, ki je dal odpoved zaradi cepljenja

Ameriški policist Robert LaMay je oktobra lani postal junak proticepilskega gibanja doma in po svetu. Na svoj zadnji dan v službi, ki jo je zapustil zato, ker se ni hotel cepiti proti bolezni covid-19, je nastopil v viralnem videoposnetku, v katerem je pojasnil svojo odločitev in guvernerja ameriške zvezne države Washington Jaya Insleeja pozval, naj ga "kušne na rit". Iz ZDA je pretekli konec tedna prišla vest, da je 50-letni oče štirih otrok umrl prav zaradi pretežkega poteka bolezni covid-19.

Eden najboljših, kar so jih imeli, kariero končal zaradi nasprotovanja cepljenju

Policist Robert LaMay je veljal za enega najbolj izkušenih in najbolj odlikovanih policistov v okrožju Yakima v ameriški zvezni državi Washington. Pri tamkajšnji policijski upravi je bil zaposlen skoraj četrt stoletja. Veljal je za specialista na področjih rokovanja z nevarnimi snovmi, prepovedanih drog in rekonstrukcij prometnih nesreč težkih vozil, kot so tovornjaki vlačilci (vir). Bil je tudi strokovnjak za prvo pomoč.

LaMay se je lani jeseni odločil, da bo kljuboval obveznemu cepljenju proti bolezni covid-19 za vse zaposlene v javni upravi v ameriški zvezni državi Washington. Glede cepljenja je imel tako močna prepričanja, da je pustil službo policista in se upokojil tri leta prezgodaj. S tem je pristal na bistveno nižjo pokojnino, kot bi jo prejemal sicer.

"Guverner, kušni me na rit"

Domačo in do določene mere tudi svetovno prepoznavnost je Robert LaMay dosegel oktobra lani, ko je v svojem patruljnem vozilu s pomočjo sodelavca posnel videoposnetek, ki je kasneje postal viralen. V njem je svoje sodelavce, nadrejene in zainteresirano javnost obvestil, da službo zapušča zato, ker se ne želi cepiti proti bolezni covid-19.

“This is the last time you’ll hear me in a patrol car and Jay Inslee can kiss my ass.”



Washington State Trooper in Yakima, Wash. signs off after 22 years — fired by @GovInslee for being unvaccinated. pic.twitter.com/RGLDs5BZxg — Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) October 17, 2021

Ob koncu svojega zadnjega službenega javljanja je imel še sporočilo za Jaya Insleeja, guvernerja zvezne države Washington, ki je sprejel odločitev, da se morajo zaposleni v državnih službah cepiti proti bolezni covid-19 ali pa tvegati izgubo službe. "Kušni me na rit, Jay Inslee," je bil oster LaMay.

Po tem, ko je videoposnetek zaokrožil po svetovnem spletu, je LaMay postal šampion spletnih gibanj nasprotnikov cepljenja in epidemioloških ukrepov. Njegov obraz se je pojavljal po družbenih omrežjih, v goste pa so ga vabile tudi radijske in televizijske postaje.

Pojavil se je tudi na programu Fox News, enem najbolj gledanih v ZDA, ki v letu dni, odkar je predsedovanje Združenim državam Amerike prevzel Joe Biden, pogosto širi dvome o učinkovitosti cepiv proti bolezni covid-19.

Po tem, ko je zapustil policijo, je Robert LaMay kratek čas delal kot usmerjevalec prometa na zaprtih cestah, sredstva zase in za svojo družino pa je zbiral tudi pred platforme za množično financiranje GoFundMe. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Umrl zaradi bolezni, pred katero se ni hotel zaščititi

V soboto je uradni profil policije v ameriški zvezni državi Washington objavil izjavo tamkajšnjega načelnika policije Johna R. Batista, ki je razkril, da je Robert LaMay umrl. Za seboj je pustil ženo in štiri otroke.

Da je bila vzrok smrti Roberta LaMaya bolezen covid-19, proti kateri se tri mesece prej ni hotel cepiti, je za ameriške medije razkril njegov bratranec Jeffrey Thomas.

LaMay je bil zaradi težav z dihanjem hospitaliziran že v začetku januarja, ker se je njegovo stanje poslabšalo, pa so ga začeli predihavati z ventilatorjem. Boj z boleznijo je izgubil v petek, 28. januarja.

Thomas je za ameriške medije še povedal, da je družina Roberta LaMaya cepljenju v prvi vrsti nasprotovala iz verskih razlogov, čeprav je LaMay med javljanjem za radijske in televizijske postaje večkrat poudaril, da cepivu ne zaupa zato, ker naj bi bilo preslabo preizkušeno.