Poglejte, kaj se je dogajalo na ljubljanskih Žalah #video

Kljub pozivom, naj ljudje ne obiskujejo pokopališč, so parkirišča ob ljubljanskih Žalah polna. Po tablicah sodeč, je večina obiskovalcev iz ljubljanske občine. Cvetličarji in prodajalci sveč pravijo, da je obiskovalcev letos vseeno manj kot ponavadi v tem času.

"Danes je zaznati nekoliko več obiskovalcev, ampak to je zelo malo v primerjavi s prejšnjimi leti," je povedala Mojca Hucman, vodja splošne in tržne dejavnosti na pokopališču Žale.

Občutno se je zmanjšalo tudi število ponudnikov sveč in cvetja. Cvetličarji opažajo tudi, da manj ljudi ureja grobove v zadnjih dneh pred praznikom. Po mnenju nekaterih so se ljudje bali zaprtja, zato so grobove uredili že prej.

Pokopališča bodo obiskali pred prvim novembrom

Obiskovalci se tudi sicer večinoma odločajo za obisk grobov pred praznikom, da bi se tako izognili gneči, kljub temu so se na Žalah pripravili na povečan obisk ob prvem novembru.

"Na pokopališču Žale je povečano število varnostnikov, ki sicer opozarjajo na spoštovanje varnostnih ukrepov, niso pa oni organ sankcioniranja; za to so pristojne inšpekcije. Imamo tudi obvestila ob samem vhodu na pokopališče, ki pozivajo k temu, naj obiskovalci upoštevajo vse predpisane ukrepe," je povedala Hucmanova.