Petdesetletni Zlatko Anđelić v Bosni in Hercegovini velja za medicinski fenomen. Zaradi okužbe z novim koronavirusom je kar 93 dni preživel v bolnišnici. Vmes so ga morali večkrat priključiti na ventilator, skupaj je s pomočjo naprave dihal kar 27 dni. Bil je tudi klinično mrtev.

Zdravniki menijo, da so v njegovem primeru premaknili meje v boju z virusom, je poročala Federalna televizija. Kot je povedal tamkajšnji zdravnik Marko Androšević, so se pri Zlatku pojavili vsi mogoči zapleti, ki jih lahko ima nekdo, ki je priključen na ventilator.

Pomoč pokličite takoj, ko jo potrebujete

Začelo se je julija, ko je simptome najprej dobila njegova žena, nato so zboleli še on in njuni hčerki. Zlatko meni, da je naredil napako, saj je zdravnikom prepozno javil, da potrebuje pomoč. Kot je dejal, v primeru, da dobite simptome, ne čakajte, ampak pojdite naravnost do zdravnika. Ljudi je pozval k odgovornosti, upoštevanju ukrepov in varovanju zdravja.

Zlatko je v teh dneh po treh mesecih le zapustil bolnišnico v Novi Bili. Zaradi bolezni je izčrpan, a vesel, da jo je premagal. Zahvalil se je zdravnikom in bogu, saj brez njihove podpore ne bi zmogel.

V BIH rekordno število okužb

S porastom novih okužb se podobno kot drugje po Evropi srečujejo tudi v BiH. Včeraj so poročali o 1.555 novih okužbah (ob 3.137 testih). V enem dnevu je umrlo kar 21 bolnikov, kar je največ doslej. Okuženi so tudi številni zdravstveni delavci, najhuje je v bolnišnici v Zenici, kjer je okuženih sto zdravnikov in medicinskih sester. Zaradi porasta okužb bolnišnice izvajajo le še najnujnejše zdravljenje.