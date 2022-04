Kaj nam je RTV Slovenija zamolčala o Mojci Pašek Šetinc

Zato smo se na RTV Slovenija obrnili z vprašanjem, ali je kandidatka Mojca Pašek Šetinc še zaposlena na "nacionalki". Pravila RTV Slovenija sicer dovoljujejo zaposlenim, da se politično aktivirajo in da kandidirajo na volitvah, vendar morajo biti v tem obdobju predvolilne kampanje na izrednem neplačanem dopustu. Ali je Pašek Šetinčeva upoštevala pravila, smo preverili pri RTV Slovenija.

Na RTV Slovenija pa smo se obrnili tudi z vprašanjem, zakaj v članku na MMC, prek katerega poteka spletni klepet s Pašek Šetinčevo, ni omenjeno, da je ta (bila?) zaposlena na "nacionalki".

Odgovore bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.

Mojca Pašek Šetinc: Zaposlena sem na RTV Slovenija, zaposlitev me čaka

"Res je, na RTV Slovenija sem zaposlena in me v skladu z zakonom o volitvah čaka zaposlitev. In strinjam se z vami, da bom težko delala kot novinarka, ki spremlja in poroča o politiki in političnem dogajanju. V novinarstvu mimogrede ni zgolj in ali ekskluzivno samo političnih tem. V televizijskem delu in televizijskih žanrih pa je ogromno drugih področij, kjer lahko profesionalno delujem brez vpliva politike, gre za področja, ki v nobeni obliki niso povezana s poročanjem in komentiranjem vsakokratne dnevne politike. Sicer pa menim, da mi bo na volitvah uspelo," je v klepetu pojasnila Mojca Pašek Šetinc.