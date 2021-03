Kaj je novega o koronavirusu v Sloveniji? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na njej bodo sodelovali direktor NIJZ Milan Krek, v.d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v upravi uniformirane policije GPU Alojz Sladič.

V sredo so v Sloveniji ob 5.786 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 860 ljudeh. Delež pozitivnih testov je tako znašal 14,9 odstotka. Umrlo je deset oseb, od začetka epidemije pa skupaj že 3.918. Število hospitaliziranih zaradi covid-19 še vedno pada.