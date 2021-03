Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni, brez skrajšanja epidemiološke ure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije novega koronavirusa. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije," so zapisali v poročilu seje vlade.

Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

V Sloveniji smo prvič razglasili epidemijo covida-19 pred letom dni, 12. marca lani. Trajala je 80 dni, do 31. maja. Nato pa je bila znova razglašena 19. oktobra lani, sprva za 30 dni, nato pa se je podaljševala.

Zato epidemiološke razmere zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju države. Vlada tako podaljšuje razglasitev epidemije za 30 dni. Hvala vsem, ki pomagate v boju z epidemijo. #SkupajZmoremo — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 10, 2021

Brez sprememb epidemiološke ure

Strokovna skupina ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje epidemiološke ure, zato ta ostaja v veljavi. Strokovnjaki so bili mnenja, da je epidemija še vedno v takem obsegu in bomo o skrajšanju epidemiološke ure odločali v naslednjih 14 dneh, so zapisali v poročilu seje.

Prav tako strokovna skupina ni podprla predloga, da se dvolastniki, za katere je zahtevano tedensko testiranje, izvzamejo, kar pomeni, da se tako za njih kot za druge izjeme zahteva za testiranje začne uporabljati 15. marca 2021.

Sprememba kontrolne točke kategorije B na meji z Italijo



Namesto dosedanje kontrolne točke na Erjavčevi ulici bo med 6. in 21. uro obratovala kontrolna točka Nova Gorica (Solkan).