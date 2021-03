Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so v Sloveniji ob 6.017 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 952 ljudeh. Delež pozitivnih testov je tako znašal 15,8 odstotka. Umrle so še štiri osebe, od začetka epidemije pa skupaj že 3.908 ljudi. Število hospitaliziranih oseb zaradi covid-19 je ponovno padlo pod 500. To je tudi eden od dveh pogojev za prehod iz oranžne v rumeno fazo po vladnem načrtu sproščanja ukrepov.