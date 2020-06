"Epidemiološka slika v Sloveniji je odlična" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se po svetu epidemija novega koronavirusa še ne umirja, so podatki tako na ravni Evrope kot Slovenije spodbudni - trend okužb je v upadanju. Epidemiološka slika v Sloveniji je po besedah epidemiologa Maria Fafangela odlična, dobre novice pa prihajajo tudi iz sosednje Italije, kjer pristojni razmišljajo o ponovnem odprtju deželnih kot tudi državnih meja.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal epidemiolog Mario Fafangel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), se epidemija novega koronavirusa po svetu ne umirja, a so trendi v Evropi pozitivnejši. "V Evropi vidimo trend upadanja širjenja bolezni covid-19," je dejal in ob tem predstavil tudi včerajšnje podatke za Slovenijo, kjer smo zabeležili dva nova primera okužbe - na območju Maribora in Ljubljane.

"Najpomembnejše je ukrepanje na terenu"

Kljub okužbam, je epidemiološko stanje v Sloveniji dobro. "Epidemiološka slika v Sloveniji je odlična, trend okužb je v upadanju. Pojavljajo se primeri, ki jih pa obvladujemo," je zagotovil Fafangel in dodal, da imajo pristojni ustaljen proces zaznavanja in ukrepanja. Kot je še dejal, je ob novih potrjenih okužbah najpomembnejše ukrepanje na terenu zato, da se širjenje okužbe zaustavi.

Epidemiolog Mario Fafangel je predstavil statistične podatke tako za Slovenijo kot svet.

Statistični pregled za Slovenijo in Evropo:

Italijanski epidemiolog: situacija v Italiji je pod nadzorom

Kot so še na novinarski konferenci povedali sodelujoči govorci, Slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in italijanski inštitut za javno zdravje Istituto Superiore di Sanita (ISS), dobro sodelujeta na področju izmenjave podatkov, epidemioloških ukrepih in projekcijah za v prihodnje.

"Nezavidljivo stanje v sosednji državi je bilo pred meseci tudi prvo opozorilo Sloveniji, kako agresivno se širi virus in kako tragično lahko covid-19 zareže v celoten družbeni ustroj," je ob tem povedal uradni vladni govorec Jelko Kacin. Ravno danes pa sta direktorja inštitutov Milan Krek in Silvio Brusaferroin preko videokonference opravila razgovor na kateri sta si izmenjala aktualne podatke o koronavirusni bolezni.

Epidemiolog Flavio Riccardo je v nadaljevanju predstavil razmere v Italiji. Kot je povedal, jim je z omejevalnimi ukrepi uspelo zajeziti velik porast števila primerov covid-19 ob samem začetku epidemije. "Trenutno imamo v Italiji le še nekaj lokalni žarišč, ki so pod nadzorom," je poudaril Riccardo in ob tem dejal, da italijanski zdravstveni sistem ni preobremenjen. Še vedno pa izvajajo stroge ukrepe glede fizičnega distanciranja in ozaveščanja ljudi, saj koronavirusne epidemije še ni konec.

Se bodo odprle meje z Italijo?

Kacin je sicer že uvodoma dejal, da Italija za jutri napoveduje morebitno odpiranje med njihovimi deželami in morebitno odpiranje državnih meja. Italijanski zunanji minister Luigi di Maio bo v okviru turneje po Evropi v soboto obiskal Slovenijo, kjer se bo srečal z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, beseda pa bo najverjetneje tekla tudi o odpiranju meja.

Fafangel je ob tem pozval državljane, da se ob morebitnem odhodu v tujino, dobro pozanimajo o epidemiološki situaciji države v katero odhajajo. "Vsak potnik, ki zapušča Slovenijo mora biti dobro informiran o stanju v ciljni državi in ozaveščen o samozaščitnih ukrepih," je bil jasen epidemiolog.