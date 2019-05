Kaj bo policija naredila z najdenimi 1,8 milijona evrov? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Murskosoboški policisti so 1,8 milijona evrske gotovine, ki so jo konec aprila zasegli na avtocesti Maribor–Pince, deponirali na Banki Slovenije. Tam ima policija namreč poseben podračun za zaseženo gotovino. Kaj pa bo z njim, če ne ugotovijo, čigav je bil denar oziroma kako se je znašel v madžarskem vozilu?

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so pred prvomajskimi prazniki med preiskavo madžarskega vozila v kupu škatel in torbic odkrili evrske bankovce v astronomskem skupnem znesku 1,8 milijona evrov. Osemindvajsetletni voznik in 24-letni sopotnik nista znala pojasniti, od kod denar, prav tako pa nista imela dokumentacije o prevozu gotovine.

Policija je posledično denar zasegla. Zdaj ga hrani na svojem računu, hkrati pa nadaljujejo preiskavo, od kod bi denar lahko izviral, nam je povedala Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi murskosoboške policije.

V primeru, da ne bo ugotovljen oškodovanec, bo policija z denarjem ravnala v skladu s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi, nam je še pojasnila. Omenjeni pravilnik denar omenja le v enem členu, ki pravi naslednje: "V primeru najdbe denarja ga mora policija položiti na poseben račun državnega proračuna." Ali to pomeni, da bo denar končal v državnem proračunu, torej še preverjamo.

Tudi drogo lahko prodajajo - a pravijo, da je ne

Policija v proračun vplačuje tudi denar, zbran s prodajo najdenih stvari. Te po navadi prodajajo na javnih dražbah.

Že pred časom pa smo pisali o tem, kaj naredijo z bolj spornimi najdbami, med katerimi prednjačita droga in orožje. Drogo policija načeloma po sodnem sklepu uniči, uredba iz leta 2007 pa vsebuje tudi zanimivo določilo, da lahko policija na podlagi odredbe sodišča drogo celo proda. Na policiji so nam sicer dejali, da takega primera ne pomnijo, po njihovih podatkih se je zasežena prepovedana droga vedno uničila.

Tudi najdeno orožje lahko uničijo ali prodajo na dražbi.

