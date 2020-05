Jutri spet odprti vrtci in šole, a ne za vse #video

V ponedeljek se v šolske klopi po več kot dveh mesecih vračajo učenci prvih treh razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata odpirajo tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi.

Ponovna vrnitev v šole in vrtce bo mogoča le z upoštevanjem priporočil in smernic za preprečevanje širjenja okužbe, a so obsežna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v javnosti sprožila nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti, piše STA. Kljub temu ravnatelji zagotavljajo, da bodo skušali upoštevati vsa.

Manjše učne skupine, pouk za vsako le v eni učilnici

Med drugim bo v šolah pouk za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše (do deset učencev v prvih treh razredih in do 15 učencev oziroma dijakov v devetem razredu in zaključnih letnikih srednjih šol), zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati. Šole bodo morale po možnosti uporabljati več vhodov ter pripraviti talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje.

Foto: Getty Images

V vrtcih za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral

Tudi v vrtcih bodo skupine manjše (do osem v prvem oziroma do deset otrok v drugem starostnem obdobju), priporočeno je, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki jih ni mogoče očistiti.

Od 18. maja se nadaljujejo tudi izobraževalni programi za odrasle, vrata pa med drugimi odpirajo zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole. Te obiskuje kar 26 tisoč učencev. Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov in študentskih ter dijaških domov.

Foto: STA

25. maja se v šolo vračajo tudi devetošolci

25. maja pa šole odpirajo tudi vrata za 17.806 učencev devetih razredov, kar je skoraj deset odstotkov osnovnošolcev. Šolanje od doma bodo nadaljevali učenci od četrtega do vključno osmega razreda, ki nimajo učnih težav.

Preberite še: