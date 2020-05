Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh mesecih se s ponedeljkom ponovno odpirajo vrata vseh trgovin in pa tudi prvih nastanitvenih obratov, gostinci bodo lahko stregli tudi v lokalih.

V ponedeljek prenehajo veljati omejitve za odprtje trgovin, ki jih je vlada sprejela 16. marca, da bi preprečila širjenje novega koronavirusa.

"Karantena" za pomerjena oblačila

Še naprej pa bodo veljali strogi higienski pogoji. Tako osebje kot kupci bodo morali v trgovinah nositi maske, vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje ter razkuževati roke. V trgovinah z oblačili bo po poročanju STA za vsako stranko potrebno razkuževanje in prezračevanje kabine za pomerjanje, pomerjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa bodo morale trgovine ločeno hraniti dva dni, preden bodo šla lahko spet v promet.

V lokalih brez maske le za mizo

Gostinci bodo s ponedeljkom svoje goste lahko povabili tudi v notranjost lokalov. Ob vstopu bodo sicer še vedno potrebne maske, ki jih bodo gostje lahko sneli le za čas, ko bodo sedeli za mizo, piše STA.

Gostinci bodo morali skrbeti tudi za higieno; iz svoje ponudbe naj bi med drugim izločili samopostrežni način ponujanja hrane in pijače, onemogočiti bodo morali dostop do otroških igral in revij. Jedilni pribor naj bi bil postrežen na način, ki onemogoča nezaščiten stik.

Prve znake življenja kaže tudi turizem. Od ponedeljka ostajajo zaprti le še namestitveni obrati nad 30 sob, tisti za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellness in fitnes centri, bazeni, vodne aktivnosti ter diskoteke in nočni klubi.

V večposteljnih sobah le gostje iz istega gospodinjstva

Nastanitvenim enotam NIJZ med drugim svetuje, naj prilagodijo delo na recepciji in ustrezno uredijo prostor za čakanje. Gostom naj bo na voljo razkužilo, ponudijo pa naj jim tudi maske. V sobah z več posteljami bodo lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, ki bodo morali to izkazati ob prijavi. Prilagoditi bodo morali čiščenje in razkuževanje sob.

Delovati bodo lahko začele tudi turistične agencije, turistični vodniki in številni drugi ponudniki turističnih storitev.

