Jure Leben: V politiki je čas za menjavo generacij

"Živimo v času, ki je onkraj dvoma neprizanesljiv nekdaj svetim in nedotakljivim postulatom moderne države, času, ki je na preizkušnjo postavil naše temeljne vrednote in zasejal dvom v iskrenost in trdnost naših medsebojnih odnosov," je v nagovoru dejal Jure Leben.

Tako je svoj uvod posvetil vrednotam, ki so po njegovih navedbah vodilo strankinega programa in delovanja. To so svoboda, demokracija, strpnost in spoštovanje. Pri snovanju strankinega programa pa so se po Lebnovih besedah ukvarjali z vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem, ki nedvomno prinaša koristi za človeka, in med ohranjanjem okolja, ki je predpostavka človekovega obstoja in posledično temelj obstoja industrije ter ekonomskega razvoja. Po njihovih trditvah je trikotnik človek – okolje – razvoj nedeljiv sistem in tako strankine programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavljajo trajnostni pravični razvoj za vse.

Leben je najprej izpostavil zaščito okolja. Kot je napovedal, bodo njihovi prvi koraki hipna razglasitev okoljske krize, ureditev dostopa do pitne vode prebivalcem v Anhovem in prepoved frackinga. Kemis, Termit, Ekosistemi, Eternit in drugi "nonšalantni onesnaževalci našega okolja" po Lebnovih navedbah v Sloveniji nimajo mesta. Dodal je še zaščito slovenskih gozdov, sprejetje zakona o zapiranju premogovnika Velenje in večjo zaščito živali.

Da bi bile njihove socialne in okoljske zahteve uresničljive, pa Slovenija po mnenju Z.DEJ potrebuje premišljen nadaljnji razvoj industrije in ekonomije. Prepričani so, da se Slovenija do leta 2030 zmore uvrstiti med 20 globalno najkonkurenčnejših držav na svetu glede na metodologijo WEF. Leben je med predlogi za uresničitev ciljev nanizal pravično razogljičenje Slovenije, trajnostno prometno politiko, decentralizacijo in digitalizacijo Slovenije, uvedbo davka na sladke pijače in davka na nereciklirane plastične embalaže.

"Dovolj je bilo besed in zavajanj"

Slovenija je po njegovih besedah bogatejša za pravo zeleno politično stranko. "Dovolj je bilo besed, zavajanj, praznega besedičenja in umetnih delitev. Čas je za nas. Za svobodo, naravo, razvoj. Za zelena dejanja," je poudaril.

Na digitalnem kongresu Z.DEJ so ustanovni člani sprejeli program, statut in poslovnik stranke. Vodstvo je volilo 119 delegatov, ki so Lebna soglasno izvolili za predsednika, za podpredsednika pa podjetnika Gregorja Erbežnika. Sodelujoče je uvodoma nagovorila podjetnica Tanja Skaza.

Leben je bil sicer eden od soustanoviteljev SMC. V vladi Marjana Šarca je deloval kot minister za okolje in prostor, položaj pa je zapustil zaradi očitkov, povezanih z maketo za drugi tir, projektom, ki ga je vodil kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v vladi Mira Cerarja. Pred več kot dvema letoma je zapustil SMC.

Na kongresu je v pogovoru s Skazo ob vprašanju ciljev stranke Z.DEJ ocenil, da zeleno lahko vodi državo. Po njegovem mnenju je v politiki čas za nove generacije in mogoče tudi že čas za to, da premierju Janezu Janši rečejo hvala lepa.