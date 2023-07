Junija nekoliko več prihodov turistov kot lani v tem času

V prvem poletnem mesecu je bilo v turističnih nastanitvenih obratih po Sloveniji 685.500 prihodov turistov. Ustvarili so 1,7 milijona prenočitev, kar je za 13 odstotkov manj kot junija lani, a za tri odstotke več kot v istem obdobju turistično rekordnega leta 2019. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled, ugotavlja slovenski statistični urad (Surs).

Letos junija so domači gostje ustvarili za polovico manj prihodov (151 tisoč) in prenočitev (437 tisoč) kot v prejšnjem juniju. Prihodov tujih turistov je bilo približno 534 tisoč, ustvarili so nekaj manj kot 1,3 milijona prenočitev oz. za 16 odstotkov več kot v istem mesecu lani. Domači turisti so prispevali četrtino vseh prenočitev v juniju, največkrat so prenočili v občini Piran, tuji pa v občini Ljubljana. Ta je bila tudi skupno najbolj obiskana občina.

Vsak četrti tuji turist je Nemec, najljubši jim je Bovec

Turisti iz Nemčije so prispevali 292.200 prenočitev oz. 23 odstotkov vseh, največ v občini Bovec. Med turisti iz Avstrije je bil najbolj priljubljen Piran, skupno pa so opravili skoraj 112.300 prenočitev oz. devet odstotkov vseh tujih. Sledili so turisti iz Italije in Češke (iz vsake po šest odstotkov) ter Nizozemske in Madžarske (iz vsake po pet odstotkov).

V primerjavi z istim obdobjem lani so se deleži turistov iz skoraj vseh omenjenih držav povečali, najbolj pri tistih iz Češke, in sicer za 44 odstotkov. Izjema so bili turisti iz Madžarske, ki so v letošnjem juniju ustvarili za dva odstotka manj prenočitev.

Tretjina prenočitev v gorskih občinah

Med nastanitvenimi obrati so najbolj priljubljene gorske občine, saj je bila v njih ustvarjena dobra tretjina (34 odstotkov) vseh prenočitev.

Sledile so obmorske občine (21 odstotkov), zdraviliške občine (16 odstotkov) in Ljubljana (13 odstotkov).

Domači gostje v toplice, tuji pa v gore

Domači turisti so največ prenočitev ustvarili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih. Izmed omenjenih vrst turističnih občin se je na letni ravni delež prenočitev povečal samo v Ljubljani, in sicer za deset odstotkov. V primerjavi s turistično rekordnim letom 2019 je letos najbolj zrasel v gorskih občinah, najbolj pa se je zmanjšal v zdraviliških.

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (665.100 prenočitev oz. 39 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (23 odstotkov) ter kampi (18 odstotkov).

V prvi polovici leta skoraj 6,3 milijona prenočitev

Od začetka januarja do konca junija je Slovenijo obiskalo skoraj 2,5 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 6,3 milijona prenočitev oz. za štiri odstotke več kot leto prej. Domači turisti so prispevali nekaj več kot dva milijona prenočitev oz. 32 odstotkov vseh, tuji pa približno 4,2 milijona oz. 68 odstotkov.

Prvih je bilo za 28 odstotkov manj, drugih pa za 32 odstotkov več kot v istem obdobju lani.

V prvi polovici leta so največ tujih prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, sledijo gostje iz Italije in Avstrije. V primerjavi z letom pred tem so zaznali velik porast turistov z drugih celin.