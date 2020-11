Jelko Kacin o zadnjih novostih v Sloveniji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorica Doma starejših Šentjur Vesna Vodišek Razboršek, psihologinja Andreja Poljanec in vladni govorec Jelko Kacin bodo ob 16.00 spregovorili o epidemiji koronavirusa v Sloveniji. Novinarsko konferenco bomo na Siol.net prenašali v živo.

V nedeljo so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Mariboru (34), tri več kot v Ljubljani. Tudi delež aktivno okuženih je v mariborski občini višji kot v ljubljanski. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občini Križevci (2,708 %), sledijo ji Poljčane (2,444 %) in Turnišče (2,303 %), poroča STA