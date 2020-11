Skoraj tri tisoč novih okužb na Hrvaškem

V bolnišnicah se zdravi 2273 bolnikov s covid-19, med njimi jih je 260 priključenih na ventilatorje.

V samoizolaciji je v sosednji državi trenutno 50.603 oseb, med njimi je od sobote tudi hrvaški premier Andrej Plenković, potem ko so okužbo potrdili pri njegovi soprogi. Pri Plenkoviću je bil test na covid-19 v soboto negativen.

Nižje številke kot v zadnjih dneh

Potem ko so v četrtek in petek na Hrvaškem potrdili rekordnih po več kot štiri tisoč okužb dnevno, v soboto pa le nekaj manj, in sicer 3987, je danes ta številka nekoliko nižja, vendar pa so izvedli tudi manj testov. Medtem ko so v zadnjem dnevu naredili nekaj več kot osem tisoč testov, so namreč v prejšnjih dneh izvedli po več kot 11 tisoč testov.

Na Hrvaškem zaradi rekordnih številk novih okužb od sobote veljajo ostrejši epidemiološki ukrepi. Do 21. decembra bodo med drugim zaprti vsi gostinski lokali.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvo okužbo, po poročanju hrvaških medijev doslej potrdili 126.612 primerov okužbe z novim koronavirusom, doslej je umrlo 1712 covidnih bolnikov. Pozdravilo se je 101.838 bolnikov, od tega se je število aktivnih okužb v zadnjih 24 urah zmanjšalo za 3373.