Rekordne številke zaprle številna vrata na Hrvaškem #foto

Na Hrvaškem so zaradi poslabšanja epidemije uvedli strožje ukrepe. Do 21. decembra bodo med drugim zaprti vsi gostinski objekti. Prepovedane bodo poroke kot tudi novoletni sejmi. Na seznamu novih ukrepov je tudi omejitev števila udeležencev na zasebnih družabnih dogodkih na največ deset ljudi.

Potem ko so v zadnjih dveh dneh na Hrvaškem potrdili po več kot 4000 okužb dnevno, je danes ta številka nekoliko nižja. Aktivnih primerov je v državi 23.573. Od tega je 2221 ljudi na zdravljenju v bolnišnici, 262 jih potrebuje pomoč ventilatorja, povzem STA.

Od začetka epidemije so na Hrvaškem skupno potrdili 123.693 okužb, umrlo je 1655 ljudi, podatke štaba povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi slabšanja epidemije ostrejši ukrepi

V državi zaradi rekordnih številk od danes veljajo ostrejši epidemiološki ukrepi. Do 21. decembra bodo med drugim zaprti vsi gostinski lokali. Prepovedane so poroke kot tudi božično-novoletni sejmi. Na seznamu novih ukrepov je tudi omejitev števila udeležencev na zasebnih družabnih dogodkih na največ deset ljudi, poroča STA.

Do 21. decembra bodo zaprte tudi telovadnice, športni centri in stavnice. V vozilih javnega prevoza so omejili število potnikov na 40 odstotkov potniških zmogljivosti.

Na javnih dogodkih bo še naprej lahko največ 25 ljudi, ta omejitev pa velja tudi za bogoslužja, za katera so priporočili, naj jih raje predvajajo po radiu, televiziji in spletu.

Srednje šole in fakultete se lahko same odločijo, ali bodo pouk v učilnicah in predavalnicah nadomestili s poukom na daljavo. Delodajalcem so priporočili, naj zaposlenim omogočajo delo od doma, deljen delovni čas in izmensko delo, kjer je to mogoče.

