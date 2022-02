Jelinčičevi šokirani: Tega človeka so izključili iz stranke

"V Slovenski nacionalni stranki smo šokirani in zgroženi nad dejanjem našega člana Teodorja Goznikarja, za kar smo izvedeli iz medijev," so se na, sicer še neuradno potrjenega, pošiljatelja kuvert z grožnjami politikom in njihovim družinskim članom odzvali v Slovenski nacionalni stranki (SNS). Goznikar naj bi kuverte pošiljal prek poštnega nabiralnika na Trojanah, v njih pa so bili poleg groženj tudi risbe vislic in naboji. Goznikar trdi, da s tem nima nič.

Teodor Goznikar je priznal, da je bil na policiji, a pošiljanje pisem z grožnjami politikom zanika, poroča Večer, kjer še navajajo, da je v šoku: "Nikakor ni res, da bi imel karkoli s pošiljanjem pisemskih pošiljk z naboji in grozljivo vsebino predsedniku vlade Janezu Janši in preostalim," je dejal med drugim.

"Takšna ekscesna dejanja najostreje obsojamo in sodimo, da ne gredo v okvir demokratičnega političnega udejstvovanja v državi," pa so se odzvali iz SNS.

Hitra izključitev iz stranke

Poudarili so, da Goznikar ni bil nikakršna desna roka predsednika stranke, niti ni bil član nobenih organov stranke, "bil pa je član Slovenske nacionalne stranke. Pričakujemo seveda uradno obvestilo o dogodku in sankcioniranju gospoda Goznikarja, ki mu je z včerajšnjim datumom, torej z 2. februarjem 2022, prenehalo članstvo v Slovenski nacionalni stranki," so še sporočili medijem.

Do uradnega seznanjenja z zadevo in pojasnili ne bodo komentirali ničesar.

Podrobnosti pisemskih pošiljk z grožnjami so razkrite v tem članku:

"Vemo, kje živite"

Kuverte z grožnjami, slikami vislic in naboji so med drugim prejeli predsednik vlade Janez Janša, podpredsednik vlade Matej Tonin, poslanec stranke DeSUS Robert Polnar in prvak SNS Zmago Jelinčič. Med njimi so bila grožnje s smrtjo, opozorila, da "ekipe čakajo na komando", in nenazadnje tudi napis "Vemo, kje živite".

Član sindikata, čeprav nikoli policist

Goznikar je bil nekoč častni član Sindikata policistov Slovenije zaradi sodelovanja pri njegovi ustanovitvi, ko je sindikat še vodil Zoran Petrovič. Kako je dobil mesto v sindikatu, je precej nenavadno, je za naš portal med drugim dejal aktualni predsednik sindikata Kristjan Mlekuš, saj Goznikar nikoli ni bil policist.

Ker je deloval v nasprotju s temeljnimi načeli ter škodovanja ugledu in interesom sindikata, so Goznikarja leta 2017 iz sindikata izključili. "Mi smo zgodbo z njim takrat končali," je še dejal Mlekuš.

Goznikar je bil do lanskega decembra tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Celje, kamor so ga postavili v času aktualne vlade.