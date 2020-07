Jelinčič v podpis sporazuma z Janševo koalicijo

Predsedniki koalicijskih strank bodo danes z Zmagom Jelinčičem oziroma SNS in obema poslancema manjšin podpisali sporazum o sodelovanju. Preostale stranke opozicije so vabilo premierja Janeza Janše k sodelovanju zavrnile.

Vladna koalicija je konec maja opoziciji poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je takrat pojasnil, da gre za neko sodelovanje, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata prve Janševe vlade med letoma 2004 in 2008.

Opozicija, z izjemo Jelinčiča, je sodelovanje z Janšo zavrnila

V opozicijskih LMŠ, SD in Levici so sodelovanje s koalicijo zavrnili že takoj po prejeti ponudbi, pri tem pa so kot razlog navedli Janševa ravnanja. Da ne bodo sodelovali s četverico strank, je nekaj dni pozneje sporočila tudi SAB. Pripravljenost za podpis sporazuma je takrat napovedala le SNS Zmaga Jelinčiča.

Janša se je dogovoril s SNS in manjšincema

Iz kabineta predsednika vlade pa so danes sporočili, da bodo ob 12. uri predsedniki koalicijskih strank Janez Janša, Zdravko Počivalšek, Matej Tonin in Aleksandra Pivec s poslansko skupino SNS in poslansko skupino narodne skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov ter dokumentov v obdobju 2020–2022.