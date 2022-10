Je Geoplin v zelo velikih težavah?

Geoplin danes plačuje ceno poslovnih odločitev za povečanje dobička podjetja izpred treh let, so danes zapisali na Necenzurirano.si. Ob svojem klasičnem poslovnem modelu, to je običajna dobava plina strankam, je družba plin tudi preprodajala s terminskimi pogodbami. Vse je šlo kot po maslu, nato pa se je zgodila vojna.

Geoplin od ruskega energetskega velikana Gazprom, s katerim ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi plina, leta 2019 ni prevzel vseh dogovorjenih količin. Plin, ki so ga morali dobaviti za svoje stranke, so raje ceneje kupovali na dnevnem trgu. Geoplin mora dogovorjeno količino plina od Gazproma prevzeti do konca leta 2022.

Dobave ruskega naravnega plina v Evropo so v veliki meri zaustavljene. Foto: Guliver Image

Kot izpostavlja portal Necenzurirano.si, pa je to za Geoplin trenutno velika težava. Ker je Gazprom izredno omejil dobavo v Evropo, Geoplin zdaj ne more do njegovega plina. Svojim strankam ga mora medtem še vedno dobaviti, kar pomeni, da ga mora kupiti drugje – na trgu, kjer pa je plin desetkrat dražji od postavke, ki je navedena v dogovoru Geoplina z Gazpromom, piše Necenzurirano.si.

To za Geoplin trenutno pomeni strošek od 110 do 120 milijonov evrov. Gre za finančno luknjo, ki je Geoplin ne zmore pokriti, trdijo na portalu.

Koliko milijonov evrov bo potrebnih za reševanje Geoplina?

Do opisanega razkritja Geoplinovega avtogola prihaja v času, ko se vlada pripravlja na skorajšnjo nacionalizacijo največjega slovenskega trgovca s plinom.

Znano je, da je vlada sicer seznanjena s potencialnimi likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina. Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) je pred dnevi naročila, naj podrobno prouči razmere v Geoplinu in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov. Ta številka bi lahko bila glede na nekatere informacije tudi še precej višja. Zgornja meja poroštev za Geoplin je sicer 400 milijonov evrov.

Lahovnik je že pred dnevi opozoril na morebitno špekuliranje s terminskimi pogodbami



Matej Lahovnik: "Če je razlog državna regulacija cen plina, ki je posledica visokih nabavnih cen in nižje regulirane cene za odjemalce, potem je državno reševanje upravičeno. Če pa razlogi za nesolventnost morda tičijo v špekulativnih terminskih poslih Geoplina, pa državna dokapitalizacija ni upravičena. Ključno je tudi vprašanje, zakaj Petrol kot večinski lastnik Geoplina ne želi zagotoviti večinskega sorazmernega deleža v reševalnem paketu." Foto: STA

Nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik največjo težavo državnega reševanja Geoplina vidi v tem, da vlada operira z več kot 200-milijonsko državno dokapitalizacijo podjetja, ne da bi bili ob tem predstavljeni kakršnikoli izračuni in razlogi za nesolventnost Geoplina.



"To je ključno. Ko bodo pojasnjeni izračuni in razlogi za nesolventnost, bomo lahko ugotovili, ali je državno reševanje Geoplina upravičeno," opozarja Lahovnik. Na enak način sicer tudi nekatere druge evropske države rešujejo svoja energetska podjetja, ki so se zaradi izredno visokih cen kot posledice ruskega napada na Ukrajino znašla v težavah.

Vlado je na morebitna tveganja, povezana z Geoplinom, sicer opozoril njegov večinski lastnik Petrol. Iz Petrola so vlado prejšnji teden tudi obvestili, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo, ki pa je Petrol ne more zagotoviti.

Uprava Petrola, ki ima v lasti 74-odstotni delež Geoplina, je v petek na izredni seji nadzorni svet družbe seznanila z ugotovitvami neodvisnega pregleda poslovanja družbe Geoplin in morebitnimi posledicami, povezanimi z zmanjšanjem dobav zemeljskega plina iz Rusije. Obstajajo različni scenariji, kako bi zadeve lahko potekale v prihodnosti, vendar pa še nobenega ni mogoče potrditi z dovolj natančno gotovostjo, so sporočili iz Petrola.

