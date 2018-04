Je 200 tisoč evrov preveč za glavnega trenerja v Lipici? #video

Poleg delitve Kobilarne Lipice na javni del s kobilarno ter gostinski in hotelski del, ki ga država upravlja prek holdinga, v javnosti veliko prahu dviguje tudi plača francoskega trenerja dresure Benjamina Aillauda. Glavnemu trenerju kobilarne nekateri namreč očitajo, da zasluži preveč, medtem ko so drugi prepričani, da bo uničil lipiško jahalno šolo.

Kljub kritikam glavni trener Kobilarne Lipica Benjamin Aillaud poudarja, da se v Sloveniji počuti dobro. Francoz je delo v kobilarni začel lani, in sicer s pripravami na svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Rezultati in način dela civilne iniciative ne prepričajo

Pod vodstvom slovitega francoskega trenerja je Miha Tavčar postal svetovni prvak v maratonski vožnji, slovenska ekipa pa je dosegla deveto mesto.

Trenerjevi rezultati, način dela in povezave v tujini, ki bi kobilarni lahko prinesle večjo prepoznavnost v svetu, kljub temu niso prepričali Civilne iniciative za Lipico.

"Ne prepiram se z ljudmi, ampak jih razumem. Če razumeš, zakaj ljudje tarnajo, se te to ne dotakne pretirano," je na kritike odgovoril Aillaud.

Trener in njegov pomočnik prejmeta 200 tisoč evrov na mesec

Na podlagi rezultatov so s Francozom in njegovim španskim pomočnikom v Lipici sklenili pogodbo v vrednosti 200 tisoč evrov na mesec. "Pripeljali bomo številne tuje strokovnjake in medije, ki bodo videli, kaj gradimo, in to bomo promovirali," je obljubil Aillaud.

Če razčlenimo 200 tisoč evrov, ki jih mesečno za svoje delo prejmeta francoski trener, ta dela najmanj teden dni na mesec, in njegov asistent, ki je v Lipici vse leto, njuna dnevna plača znaša 757 evrov.

Nekdanji avstrijski trener in njegova asistentka sta za dan treninga zaračunala trikrat toliko, kar pa ni povzročilo hude krvi, so še poročali na Planet TV.