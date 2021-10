Jasnič: Nadaljevanje te poti je pot v propad stranke DeSUS

"Nadaljevanje te poti je pot v propad stranke DeSUS in tega kot predsednik ne morem dovoliti in ne bom dovolil," je v izjavi za medije dejal Ljubo Jasnič.

Stranka DeSUS je namreč v zadnjem poldrugem letu glasno in tiho podpirala vlado, je še poudaril, ki ravna v polnem nasprotju z vsemi vrednotami stranke.

"Podpirala je vse ukrepe, ki so državo pripeljali na rob državljanskih spopadov: pomagala je legitimirati rušenje pravne države, nespoštovanje vsakršnih sodnih odločb, rušenje svobode medijev, v zadnjem času pa vsi njeni ukrepi padajo na sodnih instancah, zlasti in predvsem na Ustavnem sodišču," je še poudaril Jasnič in dodal, da je zadnji dokument, ki ga podpira Zakon o igrah na srečo, ki igralce, kljub nasprotovanju Bruslja, prepušča svetovnemu trgu in s tem uničuje humanitarne in športne organizacije v Sloveniji.

Vlada je zavozila na več področjih

Hkrati je vlada s podporo Desusa popolnoma zavozila upravljanje z epidemijo, da je Slovenija najslabša država v Evropski uniji po tem kriteriju, nazadnje pa smo bili v Ljubljani že dvakrat priča surovemu policijskemu obračunavanju in nasilju proti državljanom, ki že osemdeset tednov protestirajo proti tej isti vladi. "Takšno dosedanje ravnanje Desusa je pripomoglo k temu, da je država razklana, razdeljena in da je prepad med oblastjo in državljani globok," je še dodal.

Nobene podpore vladi, predčasne volitve nujne

"Stranka DeSUS tega ne more več podpirati. DeSUS tej vladi odreka vsakršno podporo in jo poziva, naj nemudoma razpiše predčasne volitve, da država dobi legitimno vlado z večinsko podporo prebivalstva," je pozval Jasnič.

DeSUS ne bo več podpiral ne tekočih, kaj šele zakonskih ukrepov te vlade, je bil še jasen predsednik stranke in dodal, da ji najprej odrekajo podporo pri bližajočem se glasovanju o državnih proračunih za 2022 in 2023. DeSUS po njegovem ne more in ne sme podpreti proračuna, ki na državljane obešata rekordne finančne izdatke in primanjkljaje. "Ker te bomo enkrat morali plačati in verjemite mi, da bodo prvi, ki bodo te dolgove plačali, ravno upokojenci. Da o naših vnukih ne govorim," je še dejal Jasnič.

"Morda je podpora vladi dobra za kakšnega posameznika v Desusu, zagotovo pa ni dobra, ravno nasprotno, izjemno škodljiva je, za stranko DeSUS," še meni Jasnič.