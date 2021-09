So v SAB izpraznili blagajno DeSUS?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alenka Bratušek, Zlatko Ficko in Jernej Pavlič. Foto: STA

Pred današnjo sejo izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS, kjer naj bi razpravljali o sklepih nedavne strankine klavzure, po navedbah portala pozareport.si na dan prihajajo nove informacije, ki nedavne množične prestope članov DeSUS v Stranko Alenke Bratušek (SAB) postavljalo v novo luč. Šlo naj bi za nezakonito podpisovanje naročilnic stranke DeSUS, storitve pa sploh naj ne bi bile izvedene.

Funkcionar DeSUS in direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko, ki je, kot piše Pozareport, DeSUS zapustil že junija, naj bi še julija in avgusta osebno ter nezakonito podpisoval naročilnice stranke DeSUS za material, izdelke in storitve večjih vrednosti, pri čemer nekatere "naročene storitve" menda sploh niso bile izvedene.

Požar piše, da gre za očitni namen škodovanja finančnemu stanju stranke DeSUS tik pred njihovim prestopom v SAB, to pa naj bi se dogajalo v občinskih odborih DeSUS iz Kočevja, Logatca in Velenja. Naročali naj bi celo stojala za prihodnje volilne plakate SAB, naročilnice pa naj bi izdajali dvema podjetjema, Bela svetloba d.o.o. iz Kočevja in Benotours, s.p., katerega prokuristka je Breda Jesenko, ki je prav tako prestopila iz DeSUS v SAB.

Kaj se dogaja za vrati sedeža stranke na Kersnikovi 6, je, sicer nepodpisano z imenom, priimkom ter brez navedenih konkretnih imen in dogodkov, kot še navaja Požar, v najnovejši izdaji spletnega časopisa stranke DeSUS, ki je v celoti dostopen na tem naslovu, opisala nova generalna sekretarka DeSUS Marija Pukl v rubriki Iz Kersnikove 6.

Generalna sekretarka piše o dogajanju za vrati na Kersnikovi 6. Celoten zapis si lahko preberete s klikom na fotografijo. Foto: DeSUS

Naročajo majice, zapravljajo za izlete, imajo istega prevoznika

Puklova med drugim navaja, da so "na podlagi računov ugotovili, da vsi predsedniki, ki se pripravljajo na 'razpustitev' občinskih odborov, naročajo majice, zastavice in tisk pri istem podjetju, prav tako vsi trošijo za izlete, nekateri kar za dva v zaporedju, in se vozijo z istim prevoznikom".

Iz omare padajo okostnjaki, predsednik, ki je s sklepom razpustil občinski odbor, pa se po pisanju Puklove na naročilnico v breme računa stranke DeSUS še po dveh mesecih podpisuje kot nekdanji direktor. "In to človek, ki je bil zveličavni direktor," je še navedla.

Kraja članov DeSUS in širjenje laži o finančnem stanju

"Takšne 'kraje' članov stranke DeSUS, kot jo izvaja stranka SAB, doslej še ni bilo v Sloveniji. Tudi nobena stranka ni na tako nizkoten način nabirala svojega članstva, in to z obljubami, ki so zavajajoče," je v spletnem časopisu še objavila Puklova.

Dodala je, da gredo kolovodje teh aktivnosti celo tako daleč, da predsednike občinskih odborov in članstvo spodbujajo k prestopu s širjenjem laži, češ da je stranka v slabi finančni kondiciji in bo "zato sedež stranke vsem občinskim odborom pobral vsa finančna sredstva".

Za komentar smo prosili tako DeSUS kot SAB. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.