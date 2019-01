Januarske skrajnosti: med -16 in +16 stopinjami Celzija

Glede na podatke meteoroloških postaj v Ljubljani (Bežigrad), na Kredarici in Letališču Portorož smo primerjali januarje v zadnjih 30 letih. Ker se letošnji še ni končal, smo upoštevali povprečje prvih 20 dni.

Najhladnejši januar v Ljubljani leta 2017

Povprečna temperatura v prvih 20 dneh januarja v Ljubljani se letos giblje okoli 1,4 stopinje Celzija. Tudi sicer je v večini primerov (18 od 30 januarjev) v zadnjih 30 letih januarska povprečna temperatura ostala nad ničlo. Toplejših januarjev je bilo 11. Najhladnejši januar smo imeli leta 2017, ko je bila povprečna temperatura -3,5 stopinje Celzija.

Najnižje se je živo srebro spustilo leta 2003

Rekordna absolutna minimalna januarska temperatura v zadnjih 30 letih v Ljubljani je bila dosežena leta 2003, ko so termometri pokazali -16,2 stopinje Celzija. Letošnji januar je daleč od tega rekorda, saj je bila najnižja izmerjena temperatura -4,3 stopinje Celzija. Samo v dveh letih je bila najnižja temperatura višja od letošnje, to je v letih 2014 (-3,2 stopinje Celzija) in 2018 (-2,9 stopinje Celzija).

Januarja 2013 kar 16 stopinj Celzija

Podobno je pri januarski absolutni maksimalni temperaturi. Ta je bila višja od letošnje v desetih od 30 let. Letos je sicer termometer v Ljubljani pokazal največ 12,6 stopinje Celzija. Najbolj vroč januarski dan v Ljubljani smo imeli leta 2013, ko je temperatura v enem izmed januarskih dni presegla 16 stopinj Celzija.

Tudi če letošnji januar ocenjujemo po količini snega ali snežnih dni, ta spada med najmanj zimske v zadnjih 30 letih. Letošnjo maksimalno količino snega smo januarja presegli 17-krat, najbolj z 48 centimetri januarja 2010. Štirikrat v januarju nismo imeli snega, nazadnje smo bili brez njega leta 2012. Do 20. januarja smo imeli dva dneva s snežno odejo, a se bo ta po napovedih obdržala do novih snežnih padavin. Tako lahko v letošnjem januarju pričakujemo, da bo Ljubljana s snežno odejo prekrita okoli 11 dni. V zadnjih 30 letih smo imeli le štiri januarje, ko je bila snežna odeja v Ljubljani ves mesec.

Na Kredarici rekordno nizka povprečna temperatura

S povprečno temperaturo -10,5 stopinje Celzija je letošnji januar na Kredarici najhladnejši v zadnjih 30 letih. Tudi preostali januarski dnevi glede na napovedane mrzle temperature povprečja za leto 2019 najverjetneje ne bodo znižali. V Portorožu ni povprečna januarska temperatura nikoli padla pod ničlo.

Rekordni mraz so januarja na Kredarici izmerili leta 1993 (-25,2 stopinje Celzija) in na letališču Portorož leta 2000. Leto 2014 je bilo edino v zadnjih 30 letih, ko se temperatura v Portorožu ni spustila pod točko zmrzovanja. Najvišjo temperaturo na Kredarici so izmerili leta 1999 (9,6 stopinje Celzija), leto 2010 pa je bilo edino, ko januarja temperatura na Kredarici ni presegla ničle. Nižjo najvišjo temperaturo so januarja v zadnjih 30 letih izmerili le trikrat.

Manj snega kot letos so na Kredarici namerili v letih 1989 in 2000, v Portorožu pa so sneg komajda opazili na ulicah le januarja 2003. Leto 2016 je edino, ko je bila Kredarica januarja tri dni brez snežne odeje.