Janša z ameriškimi senatorji tudi o razmerah v Afganistanu

Predsednik vlade Janez Janša se je danes na delovnem kosilu srečal z delegacijo ameriških senatorjev, ki so na obisku v Sloveniji. V pogovoru so se osredotočili na aktualne teme v odnosih med Slovenijo in ZDA ter mednarodni skupnosti, pri čemer so pozornost namenili tudi razmeram v Afganistanu, so sporočili iz Janševega kabineta.