Pahor z ameriškimi senatorji počastil dan slovensko-ameriškega prijateljstva

Predsednik Borut Pahor je danes v Ljubljani z delegacijo ameriškega senata slovesno počastil dan slovensko-ameriškega prijateljstva. Predsednik je v svojem nagovoru izpostavil, da si Slovenija in ZDA delita enake vrednote, na tem pa bi lahko še dodatno okrepili zaupanje, prijateljstvo in zavezništvo.

Slovesnega sprejema v Vili Podrožnik so se udeležili ameriški senatorji Richard Shelby, Mike Crapo, John Cornyn, Deb Fischer, John Kennedy in Roger Marshall, s katerimi se je Borut Pahor pred tem tudi sestal na pogovorih.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki gospodarskega, znanstvenega, kulturnega in športnega področja, ki si prizadevajo za prijateljstvo med državama, so sporočili iz predsednikovega urada. Med njimi so bili tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, obrambni minister Matej Tonin ter bivši zunanji minister Dimitrij Rupel.

Predsednik Pahor je v svojem nagovoru ocenil, da "postaja dan slovensko-ameriškega prijateljstva pravi praznik". Kot simbol tega praznika pa je izpostavil tradicionalno slovesnost v Andražu nad Polzelo, kjer bo letos sodeloval tudi general ameriških letalskih sil Jason E. Bailey, poveljnik 31. lovskega krila v letalski bazi Aviano v Italiji.

Dan slovensko-ameriškega prijateljstva se obeležuje od leta 2014, ko je bila v Andražu nad Polzelo odkrita spominska plošča v spomin posadki desetih pilotov bombnika B-17, ki je strmoglavil ob vznožju Gore Oljke 19. marca 1944. Osem jih je umrlo in so bili pokopani na pokopališču v Andražu nad Polzelo, dva sta strmoglavljenje preživela ob pomoči lokalnih prebivalcev.

"Slovenci in Američani smo bili zavezniki že v drugi svetovni vojni. Kmalu po osamosvojitvi pa je Slovenija poleg vključitve v EU postala tudi aktivna članica zveze Nato. S tem je zaokrožila svoja večletna prizadevanja, da postane v političnem, gospodarskem in vojaškem smislu del Zahodnega sveta," je v nagovoru v Vili Podrožnik izpostavil Pahor.

"Skupaj lažje varujemo mednarodni red, mir in varnost"

"Naše zavezništvo utemeljuje pripadnost enakim vrednotam - od demokracije do človekovih pravic - in zavedanje, da skupaj lažje varujemo mednarodni red, mir in varnost, utemeljen na teh vrednotah," je dodal in izrazil upanje, da se bo med državama še dodatno okrepilo zaupanje, prijateljstvo in zavezništvo.

Prijateljstvo in zavezništvo je v svojem nagovoru potrdil tudi ameriški senator Shelby. "Cenimo, kar ste vi in vaša država naredili v spomin našim umrlim vojakom, ki so bili tu ubiti leta 1944," je dejal.

"Mislim, da je primerno, da se jih spominjamo, da niso umrli zaman. Umrli so za svobodo, ki jo moramo čuvati. V veliko čast nam je, da lahko skupaj obeležujemo spomin na to, za kar so se zavzemali in za kar se vsi zavzemamo - za svobodo vseh," je dodal ameriški senator.

Spomin na pokojnega senatorja McCaina

Pahor je med drugim spomnil tudi na dosedanja obeleževanja dneva slovensko-ameriškega prijateljstva in dosedanje ameriške goste. Spomnil je na zdaj že pokojnega senatorja Johna McCaina, s katerim sta venec k obeležju v Andražu nad Polzelo položila leta 2017.

Izpostavil je, da se je z njim sestal že leta 1991 v Washingtonu kot delegat prvega slovenskega demokratično izvoljenega parlamenta. "Za vedno mi bo v spominu ostala njegova osebna naklonjenost pravici do samoodločbe, čeprav je bila v tistih mesecih tedanja uradna ameriška politika do ustanovitve držav na območju bivše Jugoslavije še nekoliko zadržana," je dejal Pahor.

"Slovenci mu bomo za njegova tedanja in kasnejša prizadevanja vedno hvaležni. Njegov prispevek v mozaik slovensko-ameriškega prijateljstva pa je trajne narave," je dodal Pahor v poklonu senatorju McCainu, ki je umrl na današnji dan leta 2018.

V Andražu nad Polzelo položili venec

V Andražu nad Polzelo so ob današnjem dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva obeležili 77. obletnico strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. K spominski plošči so venec položili predsednik Pahor, premier Janez Janša in ameriški general Jason E. Bailey.

Vpisali so se v knjigo častnih gostov Občine Polzela, vojaški kaplan Matjaž Muršič Klenar pa je blagoslovil spominsko ploščo. Slovesnosti sta se udeležila tudi obrambni minister Matej Tonin in notranji minister Aleš Hojs.