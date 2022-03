SDS umaknila tožbo zoper Šarca

Slovenska demokratska stranka je umaknila tožbo zoper Marjana Šarca. Razlog za to je zasedenost predsednika stranke Janeza Janše z nujnimi službenimi obveznostmi glede na resnost situacije zaradi vojne v Ukrajini. Janša se ne more udeležiti naroka v navedeni zadevi, zato je tožbo umaknil, so zapisali v obrazložitvi.

Janša in Šarec bi se morala jutri srečati na Okrajnem sodišču v Kamniku. SDS je zaradi delovnih obveznosti predsednika stranke tožbo danes umaknila.

Spomnimo

Stranka SDS, ki jo zastopa odvetnik Franci Matoz, je marca leta 2020 zoper Šarca vložila tožbo zaradi neresničnih izjav. Šarec je na TVS konec januarja 2020 dejal, da je težko sodelovati s stranko, ki izvaja "metode, kakršne izvaja. Se pravi sovražni govor, potem se tudi financira z Madžarske."

V SDS so prepričani, da je s to izjavo posegel v ugled in dobro ime stranke. Po prepričanju Matoza gre za nepoštene in neresnične navedbe z izrazito negativno in objektivno žaljivo konotacijo, ki SDS "neupravičeno diskvalificirajo v javnosti in jo prikazujejo v izrazito negativni luči". "Da ste izjave podali z namenom žalitve, pa izhaja iz dejstva, da vam je dobro znano, da je financiranje političnih strank po 21. členu zakona o političnih strankah nezakonito in da se SDS ni financirala iz tujine," je ob vlogi tožbe zapisal Matoz.