Janša se je srečal s predstavniki muslimanskih in judovskih verskih voditeljev

Visoki muslimanski in judovski verski voditelji v Evropi si v okviru sveta prizadevajo za dialog in miroljubno sožitje med kulturami in verami ter spodbujajo kulturo spoštovanja med ljudmi različnih veroizpovedi in spoštovanja verskih identitet.

Visoki muslimanski in judovski verski voditelji v Evropi si v okviru sveta prizadevajo za dialog in miroljubno sožitje med kulturami in verami ter spodbujajo kulturo spoštovanja med ljudmi različnih veroizpovedi in spoštovanja verskih identitet. Foto: Urad predsednika vlade RS

Predsednik vlade Janez Janša se je danes v Ljubljani srečal s predstavniki Sveta muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi. Govorili so o ključnih prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, pravicah verskih manjšin ter dostojanstvu ljudi vseh veroizpovedi v evropski družbi, so sporočili iz kabineta premierja.

Srečanje je obenem po navedbah premierjevega kabineta pomemben prispevek k dialogu med različnimi verskimi skupnostmi in državo, predsedujočo Svetu EU. Janša je na srečanju poudaril pomen verske svobode in dialoga med verujočimi različnih veroizpovedi za vzpodbujanje večje strpnosti, spoštovanja in vzajemnega razumevanja.

Srečanje predsednika vlade @JJansaSDS s predstavniki Sveta muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi je bilo namenjeno pogovoru o ključnih prioritetah 🇸🇮 predsedovanja Svetu EU, pravicah verskih manjšin ter dostojanstvu ljudi vseh veroizpovedi v evropski družbi. pic.twitter.com/soMPigdLAk — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 4, 2021

Na srečanju predstavniki islamskih in judovskih skupnosti

Na srečanju so bili sopredsedujoči svetu, mufti v Sarajevu Nedžad Grabus, vrhovni rabin judovske skupnosti na Dunaju Schlomo Hofmeister, mufti v Sloveniji Nevzet Porić, predsednik Združenja judovskih skupnosti Gradca in Ljubljane Elie Rosen in drugi visoki verski voditelji islamskih in judovskih skupnosti iz Avstrije, Italije, Nemčije, Poljske in Velike Britanije.

#FamilyPhoto Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS s predstavniki Sveta muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi. pic.twitter.com/kumtaorINQ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 4, 2021

Predstavniki skupnosti si prizadevajo za dialog in miroljubno sožitje med kulturami in verami

Svet muslimanskih in judovskih verskih voditeljev je neprofitna organizacija, katere poslanstvo je zaščita univerzalne pravice do svobode verskega prepričanja in svobode verskega ravnanja v Evropi. Visoki muslimanski in judovski verski voditelji v Evropi si v okviru sveta prizadevajo za dialog in miroljubno sožitje med kulturami in verami ter spodbujajo kulturo spoštovanja med ljudmi različnih veroizpovedi in spoštovanja verskih identitet.