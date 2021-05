Janša: Razprava o Belorusiji pokazala, da EU trdno stoji za svojimi vrednotami

Razprava o Belorusiji je pokazala, da EU trdno stoji za svojimi vrednotami. V svobodi beloruskega novinarja Romana Protaseviča je združen ves naš napor za to, da se v Belorusiji zgodijo spremembe na bolje in da se "teroristični akti", kot je bila ugrabitev evropskega letala, v prihodnje ne bodo dogajali, je v Bruslju danes dejal premier Janez Janša.

"To, da smo postavili v ospredje človekove pravice in politično svoboščino posameznika, človeka, je pravi odgovor na to, kar se je zgodilo," je dejal slovenski premier Janez Janša v luči razprave voditeljev EU, ki so na ponedeljkovem srečanju govorili o Belorusiji.

V osebni svobodi, v njegovih človekovih pravicah, v svobodi Romana Protaseviča je združen ves naš napor za to, da se v Belorusiji zgodijo spremembe na bolje in da se "podobni teroristični akti, akti državnega terorizma", kot je bila ugrabitev evropskega letala nad beloruskim zračnim prostorom, v prihodnje ne bodo dogajali, je še povedal premier ob začetku drugega dne izrednega zasedanja Evropskega sveta.

Razprava o Belorusiji je potekala po nedeljski preusmeritvi letala družbe Ryanair, na katerem je bil Protasevič, v Minsk, kjer so oblasti do režima kritičnega novinarja aretirale. Dogodek je sprožil ostro obsodbo EU in več članic Unije.

Voditelji sedemindvajseterice so pozvali k ukrepom in dodatnim sankcijam proti beloruskemu režimu. Med temi so prepoved prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabe evropskih letališč. Zavzeli so se tudi za takojšnjo izpustitev Protaseviča in njegove partnerice.

Odkrita razprava o odnosih z Rusijo

Ob Belorusiji so bili v ospredju razprave ponedeljkove delovne večerje tudi odnosi z Rusijo. Razprava je bila po besedah Janše prvič po dolgih letih zelo odkrita.

Čeprav so se ob tem pokazale tudi razlike, pa je bilo v iskanju strateškega odgovora na te izzive velikokrat zelo jasno poudarjeno, da je z vidika EU ključni strateški odgovor nanje širitev - širitev Unije, širitev skupnega enotnega trga, širitev prostora visokih standardov varovanja človekovih pravic in demokracije, je še dejal premier.

Glede današnje razprave je Janša izrazil pričakovanje, da bodo voditelji dali dodatno spodbudo Evropski komisiji in drugim institucijam pri izhodu iz epidemije, pri skupnih evropskih naporih za to, da bo čas okrevanja čim krajši in čim bolj učinkovit, brez birokratskih zapletov, in da bodo nacionalni programi za okrevanje na komisiji čim prej potrjeni, viri za njihovo uresničevanje pa čim prej na voljo.

Danes o covidnem potrdilu in razdelitvi cepiv

Voditelji članic EU se bodo danes posvetili pandemiji covid-19, pri čemer se bodo osredotočili na uporabo covidnega potrdila in vprašanje razdelitve cepiv. Razpravljali bodo tudi o doseganju podnebnih ciljev Unije do leta 2030.