Janša razkriva ozadje soočenja na RTV: Tanja pokliče Mojco ... #video

"Včeraj sem bil naravnost šokiran, ko so nekateri v drugem delu oddaje začeli odhajati. Zvečer, ko sem razmišljal, se mi je razjasnilo, kako te stvari potekajo. Oni so navajeni priti na nacionalno televizijo, v oddajo, kjer vse vedo vnaprej. Tanja pokliče Mojco, ker sta prej delali skupaj, dobi vprašanja, narekujejo teme. V vseh strankah KUL delajo PR-ovci, ki so prej delali na nacionalni ali drugih televizijah. Poznajo se med sabo in zrežirajo vse. Včeraj očitno temu ni bilo tako. Nastala je panika," je včerajšnje odmevno soočenje na prvem programu RTV Slovenija v današnjem, še zadnjem soočenju na Planet TV pokomentiral Janez Janša (SDS). Poleg Janše sta sodelovala še Matej Tonin (NSi) in Zdravko Počivalšek (Konkretno), poslanci opozicije se soočenja niso udeležili.

Kot je še razkril Janez Janša, je bilo iz ust kolegov iz opozicije že na začetku mogoče slišati dogovarjanje, da bodo naenkrat zapustili oddajo, pa je potem to igro pokvaril predsednik SNS Zmago Jelinčič, ker je odšel prvi. Slediti Jelinčiču ni bilo enostavno, je dodal Janša, zato je nastala dodatna zmeda.

Podobnega mnenja je bil tudi Počivalšek. "Obžalujem, da se je to zgodilo in da danes ne moremo primerjati stališč," je dejal.

"Mi smo bili na Kanalu A, kadarkoli je čas, se udeležujemo soočenj," je še povedal Janša, ki je med drugim omenil tudi Roberta Goloba, novega kandidata na političnem parketu, ki mu je Janša osebno ponudil srečanje ena na ena, na skupaj dogovorjenem terenu, brez posrednikov, kjer bi drug drugemu postavila deset vprašanj.

To se seveda ni zgodilo. Kot je še dejal Janša, se je "čudežno zgodil covid. Želim mu vse dobro, če je res bolan".

"Niso navajeni na soočenja, ampak na zrežirane situacije"

"Na neki način se vidi, da imamo del političnega prostora, ki ni navajen na soočenja, ne na izmenjavo argumentov, ampak na zrežirane situacije, kjer mi, ki smo po studiih navajeni vsega hudega, enostavno nimamo dovolj časa," je še pokomentiral, poudaril pa je tudi, da je danes na POP TV potekalo nepravično soočenje. "Ves teden je veljalo, da se soočimo mi trije in trije iz opozicije, malo pred oddajo pa smo izvedeli, da bo njih pet," je povedal.

Voditelja sta Janšo povprašala tudi o nevladnih organizacijah. "Če nas je pet, je to natančno pet glasov, ne glas ljudstva. Nihče se ne more razglasiti za glas ljudstva, niti Jaša Jenull niti Tea Jarc. Tega, da parlamentarne stranke hodijo tja in zganjajo teater 'mi smo z ljudstvom', tega niti v Severni Koreji ne bi nihče kupil," meni Janša.

"Zelo redki so bili glasovi iz KUL"

V nadaljevanju so razpravljali tudi o obljubljenem razveljavljanju zakonov trenutne vlade. "Tisto, kar me straši o teh napovedih, je, da oni govorijo, da bo vse to, kar je šlo ljudem, pobrano nazaj. Zanje je škodljivo vse, proti čemur so glasovali v teh dveh letih, na primer proti desetim protikoronskim paketom. Zelo redki so bili glasovi iz KUL. Če bodo vse to odpravili, bo standard čez noč padel za deset odstotkov," opozarja Janša.

Matej Tonin je dejal, da je zakon o dohodnini po mnenju opozicije škodljiv iz preprostih razlogov. "Ker ga je predlagala naša vlada, ne oni," je dejal in dodal, da ta zakon prinaša številne ugodnosti vsem, ki so zaposleni. "Ljudem in gospodarstvu smo pomagali s številnimi paketi. Če bi delali zelo narobe, teh dosežkov ne bi mogli doseči," je sklenil.