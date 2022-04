Še vedno je izjemno tesno, Levici se je zgodilo to

Rezultati zadnje ankete kažejo, da bi pod pragom parlamenta ostale LMŠ, Resni.ca, SAB, Naša dežela, SNS, Pirati Vesna in DeSUS. Preostale stranke bi dobile manj kot odstotek podpore.

Kot je razvidno s spodnje grafike, kjer so zajeti zgolj opredeljeni anketiranci, kar omogoča primerjavo z volitvami, je v primerjavi z zadnjo meritvijo moči strank, ki smo jo objavili v četrtek, podpora SDS Janeza Janše padla za eno odstotno točko. Z 28,7-odstotno podporo tako ostaja na vrhu. Podpora Gibanju Svoboda Roberta Goloba pa je upadla za 0,9 odstotne točke, z 28,3 odstotka na 27,4 odstotka.

Podpora stranki SD Tanje Fajon, ki ostaja na tretjem mestu, se je medtem znižala za 0,3 odstotne točke, sledi NSi Mateja Tonina s 6,7-odstotno podporo. Parlamentarni prag bi prestopili še dve stranki, Levica s šestodstotno podporo in Povežimo Slovenijo, ki bi jo podprlo 4,2 odstotka volivcev.

LMŠ Marjana Šarca ostaja pod parlamentarnim pragom, kje sta tudi Naša dežela Aleksandre Pivec in SAB Alenke Bratušek.

Kakšni so deleži posameznih strank z upoštevanjem vseh anketirancev, tudi tistih, ki ne bi šli na volitve ali pa še ne vedo, koga bi volili, si lahko ogledate na spodnji grafiki.

Med anketiranci, ki bi se zagotovo udeležili volitev, takšnih je bilo 748, vodi Gibanje Svoboda, sledijo ji SDS, NSi in SD.

Na spodnji grafiki si oglejte primerjavo s predzadnjo Parsifalovo raziskavo, ki smo jo objavili v četrtek. Spremembe so izražene v odstotkih, ne v odstotnih točkah.

Prihodnjih parlamentarnih volitev se namerava zagotovo udeležiti 72,6 odstotka anketirancev, je še pokazala Parsifalova raziskava. To je več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko je bila volilna udeležba 52,6-odstotna.

Kako kaže strankam, raziskovalci ugotavljajo vsak delovni dan, dan za tem, ko so podatki dodani v večdnevno meritev, pa jih na Siol.net predstavimo. V tokratni raziskavi so vključeni dnevi med 19. in 21. 4. 2022. V teh treh dneh je bilo skupno izvedenih 1.030 anketnih vprašalnikov, anketiranje so opravili po telefonu.