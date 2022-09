Janša objavil opravičilo stranki SD

Janezu Janši so poleg objave uvoda in izreka sodbe ter opravičila naložili tudi plačilo stroškov sodnega postopka.

Prvak stranke SDS Janez Janša je na Twitterju objavil opravičilo za izjave in tvite o vili, ki je bila nekoč v lasti judovske družine Moskovič, danes pa je tam sedež stranke SD. S tem je izpolnil obveznosti, ki mu jih je naložilo Višje sodišče v Celju, potem ko so julija letos zavrnili njegovo pritožbo in v zadevi odločili v prid stranki SD.

Janez Janša je na Twitterju konec avgusta objavil uvod ter izrek sodbe o izjavah in tvitih o vili Moskovič, zdaj pa je objavil še izsek sodbe z opravičilom.

"Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," je zapisano v izseku sodbe, ki ga je objavi Janša.

Spomnimo

Predsednik Evropske judovske skupnosti Rabbi Menachem Margolin se je leta 2021 obrnil na predsednico SD Tanjo Fajon z namenom, "da bi lahko popravili zgodovinsko napako in vrnili hišo, kjer ima stranka sedež, Judovski skupnosti Slovenije".

Stavba na Levstikovi 15 v Ljubljani je bila do leta 1943 v lasti Felixa Moskoviča, ki so ga kasneje z družino odpeljali v koncentracijsko taborišče Azuschwitz. Nato je bila hiša prodana pod vprašljivimi pogoji, podržavljena, uporabljala pa jo je komunistična partia, je zatrdil Menachem Margolin.

V stranki so takrat pojasnili, da so do hiše prišli, potem ko so jo s slovensko vlado zamenjali za del stavbe na Tomšičevi ulici 5. Takrat so z menjalno pogodbo prišli do hiše na Levstikovi 15, ki je bila pred tem v lasti Republike Slovenije.