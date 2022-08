Sodišče odločilo glede stavbe SD

"Višje sodišče v Celju je 6. julija zavrnilo pritožbo Janeza Janše in v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje o tožbenem zahtevku SD zaradi lažnivih izjav in tvitov o ukradeni židovski vili, sedežu SD na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani. Sodba z dne 21. oktobra 2021 je tako postala pravnomočna," so sporočili iz stranke SD. Sodišče je odločilo, da se mora Janez Janša opravičiti in na svojem računu na Twitterju objaviti uvod in izrek sodbe, plačati deset tisoč evrov odškodnine in povrniti dosojene stroške.

SD je v začetku julija na Okrajnem sodišču v Velenju vložila tožbo proti Janši zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Tožbo je pripravila in vložila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle.

Okrajno sodišče v Velenju je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Janez Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši so naložili tudi plačilo stroškov sodnega postopka.

Kot so tedaj še pojasnili v SD, je sodišče izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.

Sodišče je tudi ugotovilo, da morajo politične stranke pokazati večjo stopnjo strpnosti do kritike, a da je Janša prestopil mejo spoštovanja pravic drugih, saj je vedoma in namerno zapisal neresnične žaljive trditve. Obravnavani tviti so po mnenju sodišča žaljivi že sami po sebi, ne glede na to, kdo bi jih zapisal, s kakšnim namenom in na koga se nanašajo. Kot še izhaja iz prvostopenjske sodbe, je sodišče ugotovilo, da je Janša sporne trditve objavil ob zavedanju, da njihova vsebina ni resnična ter da bo objavljena informacija doživela velik odziv javnosti.

Janša se je na sodbo pritožil, a pritožba ni bila uspešna, s čimer je sodba postala pravnomočna.

