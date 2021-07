SD toži Janšo zaradi domovanja na Levstikovi

Stranka Socialnih demokratov je v ponedeljek na Okrajsnme sodišču v Velenju vložila tožbo proti predsedniku SDS in predsedniku vlade Janezu Janši zaradi laži o lastništvu strankine stavbe na Levstikovi 15. "Pravna in zgodovinska dejstva namreč dokazujejo, da je SD nesporna lastnica nepremičnine, Ivan Janez Janša pa je ob številnih priložnostih zavestno in zlonamerno širil laž, čeprav je dokazljivo vedel, da lastništvo SD ni sporno in da nepremičnina ni bila nikoli ukradena tragično preminuli družini Moskovič," so zapisali v sporočilu.

Tožbo je pripravila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle, v njej pa so "natančno opisane in dokazane številne javne izjave Ivana Janeza Janše, v katerih trdi, da si je SD prisvojila “ukradeno judovsko vilo”, kar je sprožilo številne javne odzive v domači in celo mednarodni javnosti."

Kot dodajajo v SD, "Ivan Janez Janša že od leta 1993 pozna vsa dejstva o nespornem lastništvu. Kot takratni minister za obrambo je bil celo član vladne komisije za premoženjsko - pravne zadeve, ki je bdela nad postopkom sklepanja menjalne in darilne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in takratno SDP, predhodnico današnje SD."

Pred tem so Janšo preko odvetniške družbe pozvali k javnemu opravičilu za svoje lažni izjave, vendar ker do 3. maja tega ni storil in ni dvignil pošiljke, so se v SD odločili za tožbo.

Marca poziv k vrnitvi stavbe judovski skupnosti

Marca se je sicer na predsednico SD Tanjo Fajon s pismom obrnil predsednik Evropske judovske skupnosti Rabbi Menachem Margolin in jo pozval, naj jo vrnejo judovski skupnosti.