Janša ob prazniku: Pozornost kulturi, ki ni merjena v besedah, ampak v dejanjih in številkah

"Kultura nas od nekdaj tudi spominja, da smo kot narod močni in uspešni le povezani in enotni," je v poslanici zapisal predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

Predsednik vlade Janez Janša je ob današnjem kulturnem prazniku v poslanici najprej zapisal, da je "kultura oblikovala našo identiteto in nas ohranjala kot narod na tem prepišnem delu Evrope skozi stoletja". Po njegovi oceni aktualna vlada kulturi namenja posebno pozornost, ki ni merjena v besedah, ampak v dejanjih in številkah.

"Čeprav vem, da bodo tudi tokrat glasni zvočniki tistih, ki na kulturo gledajo skozi demagogijo in subjektivne občutke, se dejstev, podkrepljenih s številkami, ne da preglasiti. Številke govorijo, da Slovenija namenja kulturi nadpovprečen delež bruto domačega proizvoda, kar nas uvršča na visoko mesto v primerjavi z drugimi evropskimi državami," je v svoji poslanici zapisal Janša.

Rekorden proračun za kulturo

Leta 2021 je bil za kulturo zagotovljen rekorden proračun v zgodovini samostojne Slovenije, 238 milijonov evrov. To je kar za četrtino več od proračuna, ki ga je za kulturo za leto 2021 načrtovala prejšnja vlada. Povečale so se investicije v javno kulturno infrastrukturo, sredstva za založništvo, knjižno in filmsko dejavnost, sredstva s področja ustvarjalnosti, povečala pa so se tudi sredstva za delovne štipendije in samozaposlene. Tudi v okviru protikoronskih paketov so bili sprejeti številni interventni ukrepi za pomoč ustvarjalcem na področju kulture.

Vlada je v tem mandatu sprejela tudi ključni strateški dokument na področju kulture, ki ga ni bilo od leta 2018. Poslanstvo resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 je uveljavitev slovenske kulture kot tistega družbenega dejavnika, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenstva tako doma kot v tujini. Sprejeli so tudi zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi, ki do leta 2027 predvideva dodatnih 122,6 milijona evrov v proračunu pristojnega ministrstva. V okviru načrta za okrevanje in odpornost je kultura pridobila še dodatnih 86,9 milijona evrov, kar znaša 4,8 odstotka vseh nepovratnih sredstev načrta.

Janša je naštel še projekte s področja ohranjanja kulturne dediščine, ki so zaživeli v zadnjem letu. Med drugim je bila podpisana pogodba za sofinanciranje projekta Center Rotovž v Mariboru. Izpeljani so bili postopki, vključno z razpisom, za začetek rekonstrukcije in obnove stavbe, v kateri bodo zagotovljeni novi prostori za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve. Po več kot 50 letih se je v Slovenijo vrnilo 13 slovenskih celovečernih filmov, ki so bili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja predani v hrambo Jugoslovanski kinoteki v Beogradu.

"Kultura nas od nekdaj tudi spominja, da smo kot narod močni in uspešni le povezani in enotni. Živimo namreč v času, ki je poseben. V času, ki od nas vseh zahteva veliko potrpežljivosti, prilagodljivosti, predvsem pa vztrajnosti, da vedno znova iščemo pot, kako naprej. Ne samo zaradi epidemije, ali pa prav zaradi nje, bi morali v vsem, kar določa naš vsakdan, iskati več enotnega duha. Več tega, kar nas združuje in ne ločuje. Kultura nas povezuje v prostranih obzorjih duha in širini slovenstva," je še zapisal predsednik vlade.