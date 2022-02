Kam po brezplačen odmerek kulture?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branje poezije, odprta vrata muzejev in galerij, vodeni ogledi in sprehodi ... Obstaja obilo možnosti, kako preživeti dela prost, a kulture poln Prešernov dan.

Čeprav bodo zaradi slabe epidemiološke situacije v državi prireditve ob letošnjem kulturnem prazniku okrnjene, pa je možnosti, kako preživeti Prešernov dan, še vedno veliko.

Prešernova poezija na ulicah vseh večjih slovenskih mest

Tradicionalni recital Prešernove poezije, ki ga vsako leto pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, letos ne bo potekal v živo, ampak v radijski obliki.

Prešernovi poeziji v interpretaciji več deset priznanih dramskih igralk in igralcev lahko od poldneva prisluhnete na programu Ars, kjer jo bodo v živo prenašali iz studia Radia Slovenija, studia Radia Maribor in s Trga Evrope v stari oziroma Novi Gorici, ujamete pa jo lahko tudi zunaj: Prešernovi poeziji bo prek ozvočenja mogoče prisluhniti v stari Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Celju in Novi Gorici ter pred rojstno hišo Franceta Prešerna v Vrbi.

Foto: STA

V rojstne kraje Franceta Prešerna

V Prešernovi rojstni vasi zaradi epidemioloških razmer na praznični dan ne bo tradicionalne proslave, prav tako ne bo organiziranih pohodov po poti kulturne dediščine. Kljub temu pa Občina Žirovnica in tamkajšnji zavod za turizem in kulturo vabita Slovence, naj na ta dan obiščejo rojstne kraje Franceta Prešerna in drugih pomembnih mož ter njihove rojstne hiše.

Pripravili so vodnik za zbiranje žigov, na pohod Po poti kulturne dediščine Žirovnica pa se je mogoče odpraviti tudi virtualno.

Prešernova rojstna hiša v Vrbi Foto: STA

Prešerno v Kranju

Veliko ljudi na kulturni praznik vsako leto privabi tudi Kranj, kjer je Prešeren preživel zadnja leta svojega življenja. Prešernov smenj bo sicer okrnjen, a bodo v Kranju kljub temu potekali sejem domače in umetnostne obrti ter več manjših dogodkov, vodenj in doživetij po mestu.

Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, Prešernovo gledališče Kranj in Layerjeva hiša vabijo na posebne razstave, predstave, vodene oglede ter koncerte. V vse kranjske hiše kulture bo vstop prost.

Prešerna v Kranju že vrsto let upodablja igralec Bojan Bešter. Foto: STA

Odprta vrata ljubljanskih muzejev in galerij

Na Prešernov dan tudi ljubljanski muzeji in galerije brezplačno odpirajo vrata in vabijo na ogled navdihujočih razstav v Mestni muzej, Plečnikovo hišo, galerijo Cukrarna, Galerijo Jakopič, Galerijo Vžigalica in Bežigrajsko galerijo 2.

Na brezplačne vodene in samostojne oglede vabi tudi Ljubljanski grad, izmed ljubljanskih knjižnic pa bosta odprti Knjižnica Bežigrad in Slovanska knjižnica, ki bosta ta dan novim članom podarili enoletno članarino.

Foto: Guliverimage

Sprehod po Mariboru: ko kultura postane kOltura

Na brezplačen ogled v Mariboru vabita tamkajšnja Umetnostna galerija in Pokrajinski muzej, kjer na Prešernov dan odpirajo razstavo Narejeno na Pohorju, ki predstavlja dediščino steklarstva na Pohorju od 17. do začetka 20. stoletja.

Biro Rajzefiber pa je na Prešernov dan pripravil enega svojih slavnih sprehodov. "Maribor ne bi bil Maribor, če včasih ne bi česa naredili tudi malo drugače, malo po svoje in dodali nekoliko svoje 'mariborskosti'. Takrat tudi kultura prestopi tisto tanko črto in se spremeni v kOlturo," so pojasnili temo tokratnega sprehoda, ki bo "kratek pregled in spomin na nekatere 'bisere', ki nam jih je uspelo ustvariti na področju kOlture. Nekaj jih je tudi iz časa, ko je bilo naše mesto Evropska prestolnica kulture".

