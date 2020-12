Janša: Nova pošiljka cepiv bo namenjena zdravstvenim delavcem

Po Janševih besedah je bilo letošnje leto izredno delavno in intenzivno. "Kadarkoli je bilo možno, sem obiskal tiste točke, kjer je potekala prva linija spopada z epidemijo. Obiski so namenjeni temu, da preverimo, kje so še potrebne rezerve, ter podpori tistim, ki so v prvih bojnih črtah," je dejal premier ob robu obiska Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer se je srečal z današnjim dežurnim zdravstvenim osebjem in vodstvom bolnišnice.

Pred nami je še nekaj zahtevnih tednov

Premier je ocenil, da je bila šempetrska bolnišnica kos zahtevnim izzivom preko celega leta. Danes so se pogovarjali tudi o tem, da bo morala biti v prihodnjih tednih pripravljena tudi na dodatno povečanje bolnikov. "V prihodnjih tednih moramo biti zaradi bolj intenzivnega druženja v božično-novoletnem času pripravljeni na dodatno povečanje bolnikov. Celotna Evropa je v pričakovanju delnega povečanja okužb in s tega vidika poskušamo tudi v slovenskem zdravstvenem sistemu zagotoviti določene rezerve. Teh pa zelo veliko ni predvsem ko gre za kadre," je še dejal.

Ob tem je ponovil, da je pred nami še nekaj zahtevnih tednov. "To moramo zdržati. Pomlad je vse bližje, z njo pa tudi zmaga nad epidemijo. Vsi si najbolj želimo povratek k normalnemu življenju, ki smo ga poznali še v začetku letošnjega leta," je dodal. Janša prosi vse prebivalce, naj karseda omejijo stike. Od ponedeljka naprej bo možno prostovoljno in brezplačno testiranje v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Prepričan pa je, da bo cepljenje tisti ukrep, ki bo pomagal omejiti oziroma zaustaviti epidemijo.

Šempetrska bolnišnica se je tako kot v preteklih letih tudi letos soočala s težkim finančnim stanjem. Vlada ji je zato v tem mesecu namenila finančno podporo v višini 7,4 milijona evrov. Po besedah v. d. direktorja šempetrske bolnišnice Ernesta Gortana, ki se je za podporo zahvalil premieru ob današnjem obisku, je bilo to nakazilo ob najetem posojilu dovolj za skoraj normalno poslovanje bolnišnice, piše STA.