Janša Koprivcu: Ne jokati #video

Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem nezakonitem financiranju stranke SDS se je nadaljevalo zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše. "Madžarski kapital v NTV24 je znašal 850 tisoč evrov, v Novo hišo pa 200 tisoč evrov. Medtem je v Pop TV 200 milijonov evrov češkega in nizozemskega kapitala. To so razmerja, o katerih se pogovarjamo. Teh 200 milijonov evrov kapitala v neki drugi medijski hiši drastično obračunava z našo stranko in je stokrat močnejši. Ne mi jokati zaradi tega, da tudi vas kdo kritizira na Nova24TV," je članu komisije Marku Koprivcu iz SD odgovoril Janša.

Premier Janez Janša je uvodoma poudaril, da je njegov čas danes omejen in da ima za zaslišanje le dobro uro časa. Poudaril je, da je ob ustanavljanju podjetij NTV24 in Nova hiša, ki izdaja spletni portal Nova24TV, tako kot na tisoče drugih delničarjev kupil delnice in delež podjetij v znesku nekaj tisoč evrov skupaj. Tako kot številni drugi delničarji še vedno ostaja solastnik.

Zaradi nizkega vložka po lastnih besedah koristi od tega ni imel. Na vprašanje člana komisije Marka Koprivca, ali ima vpliv na uredniško politiko, je odgovoril, da je vpliv sorazmeren z deležem, ki verjetno znaša 0,1 odstotka.

"Tega, kar se krade iz državnih podjetij v Sloveniji, ne preiskujete"

Da bosta podjetji nekaj časa poslovali z izgubo, je bilo po Janševih besedah pojasnjeno tudi vsem preostalim delničarjem. "Kar se tega tiče, mislim, da nihče ni imel nobenih koristi. Za razliko od številnih drugih medijskih projektov v Sloveniji, kjer so se mnogi oligarhi močno okoristili. V Sloveniji je med vsemi naložbami v medije nekaj odstotkov kapitala madžarskih podjetij. Od kod vi veste, da so nekatera podjetja povezana z madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Orbanom? Ali gre za sklep kakšnega sodišča ali samo opletate s političnimi insinuacijami?

Iz Češke in Nizozemske, od koder prihaja lastnik Pop TV in Kanala A, je 72-odstotni delež kapitala, približno tolikšen je tudi njihov vpliv na medij. Na listi neke stranke pravzaprav kandidira celo sorodstvo urednice oz. solastnice tega podjetja. Poleg tega se je v večino teh podjetij s tujim kapitalom iz slovenskih državnih podjetij prelilo na desetine milijonov evrov. Ne skrbi vas denar iz državnega Telekoma, Gena in davkoplačevalski denar, skrbi pa vas vlaganje tujih podjetij, ki so denar prinesla v Slovenijo. To, kar je šlo iz slovenskih državnih podjetij za Pop TV, Žurnal24 in Dnevnik, se je neposredno prelivalo v dobičke, ki so šli iz Slovenije. Preiskujete to, kar prihaja v Slovenijo in plemeniti kapitalsko strukturo, ne preiskujete pa tistega, kar se krade iz državnih podjetij v Sloveniji," je opozoril Janša.

"Stokrat močnejši kapital obračunava z našo stranko"

Janša je dejal, da se SDS ne financira iz tujine in da se ne financira nezakonito. "Poznamo pa neko drugo stranko, ki ne plačuje dolgov v volilnih kampanjah. Madžarski kapital v NTV24 je znašal 850 tisoč evrov, v Novo hišo pa 200 tisoč evrov. Medtem je v Pop TV 200 milijonov evrov češkega in nizozemskega kapitala.

To so razmerja, o katerih se pogovarjamo. Teh 200 milijonov evrov kapitala v neki drugi medijski hiši drastično obračunava z našo stranko in je stokrat močnejši. Ne mi jokati zaradi tega, da tudi vas kdo kritizira na Nova24TV," je Koprivcu odgovoril Janša.