Janša Möderndorferju: Ali slabo slišite? #video

Na zaslišanju preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 je danes Janez Janša.

Član preiskovalne komisije Jani Möderndorfer ga je na začetku zaslišanja vprašal, ali pozna gospoda Lorinca Meszarosa in kakšna je narava stikov z njim. Janša mu je zatrdil, da prvič sliši za to ime. Ker Möderndorfer z odgovorom ni bil zadovoljen, mu je postavil dodatno vprašanje, ali zanj samo še nikoli ni slišal ali pa ga ne pozna, pa je za to ime že slišal. Janša ga je vprašal, ali ima morda kakšne težave s sluhom, saj je na vprašanje jasno odgovoril.

Möderndorfer mu je svetoval, naj se izogiba osebnih opazk in žalitev. "Spraševal vas bom toliko časa, kot mislim, da je prav, in dokler ne bom sam ocenil, ali sem prav razumel ali ne. Ne mi v usta polagati svojih indicov, ali dobro slišim. Dejstvo pa je, da bolj potiho govorite in vas morda zaradi tega dvakrat vprašam. Skušam bit prijazen in spoštljiv, zato bodite tudi vi," je opozoril Janšo.

Janša mu je odvrnil, da je na vprašanje odgovoril. "A ker je bilo na začetku seje rečeno, da imate premalo časa in veliko vprašanj, torej ne ponavljajte vprašanj," mu je svetoval Janša.