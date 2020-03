Janša izvoljen za mandatarja #vŽivo

"Prisegam, da bom spoštoval ustavni red in ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije," je v državnem zboru prisegel novi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Poslanci so o kandidatu za mandatarja odločali na tajnem glasovanju, za izvolitev pa je Janša potreboval najmanj 46 glasov.

Janša: Pred nami so dnevi naporov delovanja za skupno dobro

SDS, SMC, NSi in DeSUS, ki bodo sestavljale novo koalicijo, so že pred glasovanjem Janši obljubile dovolj glasov za njegovo izvolitev. Na tajnem glasovanju je bil Janša za predsednika nove slovenske vlade izvoljen z 52 glasovi za in 31 glasovi proti, ena glasovnica pa je bila neveljavna. "Bil je dolg dan, za nami so dolge ure govorjenja, pred nami pa dnevi naporov in dela za skupno dobro," je po izvolitvi za mandatarja dejal Janša.

Prvak SDS se je na čelo vlade prvič zavihtel decembra 2004, vlada pa je štiriletni mandat dokončala v nespremenjeni koalicijski sestavi. Druga Janševa vlada je delovala od februarja 2012 do marca 2013. Nova priložnost, da poskusi oblikovati vladno koalicijo, se je SDS ponudila po odstopu Marjana Šarca, ki je od zadnjih državnozborskih volitev vodil manjšinsko vlado, poroča STA.

Janši namreč po volitvah, na katerih je 3. junija 2018 SDS slavila kot relativna zmagovalka, ob strankarskem zavračanju sodelovanja to ni uspelo, tokrat pa so k pogovorom o sodelovanju poleg NSi pristopili tudi v SMC in DeSUS. Prvaki SDS, SMC, NSi in DeSUS so koalicijsko pogodbo podpisali približno mesec dni po Šarčevem odstopu, prejšnji torek, dan zatem pa je predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru Janšo predlagal za novega predsednika vlade, poroča STA.

Janša do zdaj sedel v šestih vladah, dve od teh je tudi vodil Janez Janša ima dolgo politično zgodovino. V kar štirih vladah je bil minister za obrambo, tudi v osamosvojitveni Demosovi vladi, ko je postavljal slovenski obrambni sistem. Z današnjo potrditvijo za mandatarja je že tretjič postal predsednik vlade. V zgodovini samostojne države je večina vladnih ekip mandat nastopila po državnozborskih volitvah, štiri pa so delo začele med mandatom državnega zbora. Tako bo tudi tokrat, ko bo vodenje vlade spet prevzel Janša. (STA)

Židan odstopil z mesta predsednika državnega zbora

Takoj po Janševi izvolitvi je z mesta predsednika državnega zbora odstopil Dejan Židan iz vrst SD. "Glede na razvoj političnih dogodkov in prizadevanj za oblikovanje nove vlade sem podal odstopno izjavo z mesta predsednika državnega zbora," je poslance obvestil Židan. V nadaljevanju je povedal, da v letu in pol ni bi bilo mogoče narediti vsega želenega, med dosežki pa je navedel sprejetje zakona o državnem zboru in obnovo male parlamentarne dvorane.

Prvak SD je poudaril tudi pomen mednarodne dejavnosti državnega zbora in spomnil, da so mednarodni stiki še posebej pomembni zdaj, ko se Slovenija pripravlja na predsedovanje Svetu Evropske unije. Obžaloval je, da jim nekaterih stvari ni uspelo dokončati, med njimi je navedel sprejem etičnega kodeksa.

Mesto novega predsednika državnega zbora po koalicijskem dogovoru pripada SMC. Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič si želi, da bi novega predsednika parlamenta predlagali že danes ali v sredo. Kot je napovedal danes, bodo v stranki o kandidatih za ministre odločali na izvršnem odboru. Kdaj to bo, ni želel pojasniti, bo pa po njegovih navedbah odbor sklican zelo na hitro. Iz tega je mogoče sklepati, da bo odbor verjetno potrdil tudi kandidata za novega predsednika državnega zbora. To bi lahko po nekaterih informacijah postal prav Zorčič, a tega v današnji izjavi še ni razkril.