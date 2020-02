Židan po Janševi izvolitvi napovedal odstop z vrha državnega zbora

Dozdajšnji predsednik državnega zbora Dejan Židan je svojo današnjo napoved odstopa označil za korektno, saj je nastala neka druga politična večina, ki mora imeti svojega predsednika parlamenta.

Židan: Do nove vlade lahko pridemo v roku dveh tednov

Novoizvoljeni predsednik vlade na podlagi zakona o vladi in poslovnika državnega zbora predlaga imenovanje ministrov državnemu zboru najpozneje v 15 dneh po izvolitvi. Če so dogovorjeni, lahko predlog vložijo v parlamentarni postopek v roku nekaj dni, nato pa sledijo predstavitve kandidatk in kandidatov za ministre, je za STA dejal Židan in ocenil, da lahko pridemo do nove vlade zelo hitro oziroma v roku dveh tednov.

Mesto novega predsednika ali predsednice državnega zbora po predvidenem kadrovskem razrezu nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS pripada SMC. V zadnjih dneh so se pojavljali namigi, da bi to mesto lahko zasedla poslanka SMC Janja Sluga, a je ta danes zatrdila, da ni kandidatka. V stranki se o tem, kdo bo zasedel ta položaj, po njenih besedah še niso dogovorili.

Janši se za izvolitev obeta dovolj poslanskih glasov

Prvaka SDS Janeza Janšo je za novega predsednika vlade predsednik republike Borut Pahor predlagal po tem, ko je v sredo opravil še zadnji krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin. Večer pred tem so stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS podpisale koalicijsko pogodbo.

Janezu Janši se za izvolitev za mandatarja obeta dovolj poslanskih glasov. Foto: STA

Janši se tako po poročanju STA obeta dovolj poslanskih glasov za izvolitev. Od skupaj 48 poslancev omenjenih strank je javno nasprotovanje vstopu v vlado napovedal le poslanec SMC Jani Möderndorfer. Podporo Janševi vladi je ob tem napovedal tudi poslanec SNS Jani Ivanuša.

Časovni potek seje državnega zbora, ki se bo sicer začela v ponedeljek z vprašanji poslank in poslancev, je danes določil kolegij predsednika državnega zbora, mora pa s to točko državni zbor še razširiti dnevni red seje ob njegovi potrditvi na začetku seje. Po torkovem glasovanju o novem predsedniku vlade se bo zasedanje nadaljevalo še v sredo in četrtek.