Tretja Janševa vlada: kako so si stranke razdelile ministrske stolčke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki SDS, SMC, NSi in DeSUS naj bi se v ponedeljek zvečer dogovorili glede zadnjih podrobnosti o sestavi nove vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. V javnosti je že zaokrožil neuradni seznam ministrskih položajev. Prvak NSi Matej Tonin naj ne bi postal predsednik državnega zbora, ampak minister za obrambo. V novi vladi naj bi po do zdaj znanih informacijah ministrski položaj zasedla samo ena ženska, in sicer predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki bo še naprej vodila resor za kmetijstvo.

Po poročanju Dela naj bi imela nova desnosredinska vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše za izvolitev v državnem zboru zagotovljenih najmanj 47 glasov. DeSUS naj bi pripadlo kmetijsko ministrstvo, ki ga bo še naprej vodila Aleksandra Pivec, ministrstvo za zdravje pa naj bi prevzel Tomaž Gantar, ki je bil na tem položaju že v drugi Janševi vladi in vladi Alenke Bratušek.

Novi finančni minister naj bi postal Andrej Šircelj

SDS naj bi kot največja stranka nove koalicije med drugim prevzela resor za notranje zadeve (vodil naj bi ga Zvonko Černač, nekdanji minister za infrastrukturo in prostor v drugi Janševi vladi) in ministrstvo za zunanje zadeve (vodil naj bi ga Anže Logar, poslanec SDS in kandidat za ljubljanskega župana na zadnjih lokalnih volitvah).

Finančno ministrstvo naj bi v novi vladi vodil poslanec SDS in nekdanji predsednik upravnega odbora DUTB Andrej Šircelj. Foto: STA

Finančno ministrstvo naj bi vodil poslanec SDS in nekdanji predsednik upravnega odbora DUTB Andrej Šircelj, resor za okolje in prostor pa naj bi prevzel nekdanji gospodarski minister v prvi Janševi vladi in nekdanji minister za delo v drugi Janševi vladi Andrej Vizjak. Največja stranka nove koalicije naj bi prevzela tudi kulturni resor, vodil naj bi ga nekdanji šef Slovenske filharmonije in nekdanji izvršni direktor Nove24TV Damjan Damjanovič.

Matej Tonin na čelo ministrstva za obrambo

NSi naj bi po poročanju Dela in Večera dobila tri resorje: za delo, infrastrukturo in obrambo. Na čelo obrambnega ministrstva naj bi se zavihtel prvak NSi Matej Tonin, ki naj bi sicer sprva želel postati novi predsednik državnega zbora. Spomnimo, da je Tonin omenjeno funkcijo opravljal po parlamentarnih volitvah 2018 do izvolitve vlade Marjana Šarca. Ministrstvo za delo naj bi vodil generalni tajnik Slovenske karitas Cveto Uršič, infrastrukturno ministrstvo pa poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Prvak NSi Matej Tonin naj bi v novi vladi prevzel resor za obrambo. Foto: STA

Zdravko Počivalšek ostaja na čelu gospodarskega resorja

Po poročanju Dela in Večera naj bi funkcija predsednika državnega zbora pripadla SMC. Na vrhu ministrstva za gospodarstvo bo še naprej predsednik SMC Zdravko Počivalšek, pod kvoto SMC pa naj bi spadala še ministrstva za pravosodje, šolstvo in javno upravo. Šolsko ministrstvo naj bi po poročanju Večera vodil dekan mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko ter nekdanji član LDS Mitja Slavinec.

Miro Cerar v novi vladi pod vodstvom Janeza Janše očitno ne bo več vodil ministrstva za zunanje zadeve. Foto: Ana Kovač

Se bo Miro Cerar poslovil od politike?

Pravosodni resor naj bi prevzel vodja poslancev SMC Igor Zorčič, javno upravo pa Nejc Brezovar, ki je bil na omenjenem ministrstvu državni sekretar v času vlade Mira Cerarja. Kako bo novo vlado v državnem zboru podpiral nekdanji premier in dozdajšnji zunanji minister Miro Cerar, po poročanju Večera še ni znano, bi se pa nekdanji predsednik vlade lahko odločil tudi za umik iz politike.

Ne pretiravajmo. Vse lepo po vrsti. Nobenih spiskov še ni. Vlado volijo poslanci #DZ. https://t.co/W2k4gzJ5Yw — Janez Janša (@JJansaSDS) February 25, 2020

Potem ko je v javnosti zaokrožil seznam omenjenih medijev, je sicer prvak SDS in novi mandatar Janez Janša na Twitterju opozoril, da je pretiravanje odveč. "Vse lepo po vrsti. Nobenih spiskov še ni. Vlado volijo poslanci DZ," je poudaril Janša. Razdelitev ministrskih položajev morajo sicer potrditi še organi strank nove koalicije.