Židan sporoča Šarcu, Mescu in Bratuškovi: Čas je, da se boji potisnejo v ozadje

Predsednik SD Dejan Židan je strankam LMŠ, Levice in SAB poslal pismo s pobudo za dogovor o sodelovanju v opoziciji, potem ko bo vlado prevzel Janez Janša. "Čas je, da se boji med strankami nove opozicije nekoliko potisnejo v ozadje in da iščemo način, kako bolje sodelovati," ugotavlja Židan.

"Za demokratični razvoj je nujno, da opozicija nadzoruje ravnanja oblasti, ji nastavlja ogledalo in predlaga alternativne rešitve. Socialni demokrati bomo jasna, kritična in odločna opozicija. A demokratičen nadzor bo boljši in učinkovitejši, če bomo opozicijske stranke znale sodelovati in skupaj uresničevati vlogo, ki jo imamo v parlamentarni demokraciji," je v dopisu predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu, koordinatorju Levice Luki Mescu in predsednici SAB Alenki Bratušek navedel Židan, poroča STA.

Povabil jih je, da se pogovorijo o oblikovanju opozicijske koordinacije, skupnih načelih in načinu sodelovanja. Židan je v izjavi novinarjem v DZ pojasnil, da se je za zdaj pozitivno odzvala Bratuškova.

Ne želi postati vodja opozicije

Bodo Levica, SAB, LMŠ in SD sodelovale v opoziciji? Foto: Bojan Puhek Zanikal je, da bi želel postati vodja opozicije, odgovoril je, da v SD želijo, da se opozicijske stranke, če bo nastala desna vlada, naučijo tako sodelovati, da bo med njimi več zaupanja, komunikacije in koordinacije. Po njegovem mnenju je dovolj, da se predsedniki strank občasno povsem enakopravno sestanejo in da njihove poslanske skupine pomembne predloge včasih skupaj vložijo v postopek DZ. Oblika koordinacije, torej formalna ali neformalna, je stvar dogovora, poroča STA.

Kot ugotavlja Židan, nobena od strank ne želi biti odgovorna za najverjetnejši nastanek Janševe vlade in o tem bodo imeli v opoziciji tudi v prihodnje različna mnenja. "A to ne sme biti osnovna komunikacija med strankami nove opozicije," opozarja.

SD bi lahko koalicijo vodila štiri leta

Dodal je, da je legitimna želja vsake stranke, da je najmočnejša in alternativa SDS. Tudi v SD si želijo, da bi bili po naslednjih volitvah najmočnejša stranka na levici in sredini: "Ker vemo, da bi znali novo koalicijo voditi tako, da bi delovala štiri leta." Vendar je po Židanovem mnenju pomembno, da iskanje pozornosti ne pomeni neposrednega spopada med štirimi opozicijskimi strankami, ker bo imela "od tega korist le desna vlada".

Prvak SDS Janez Janša je na pragu svoje tretje vlade. Foto: STA

Po njegovem mnenju je verjetno kakšna rana med strankami še prisotna, zato je nemogoče pričakovati, da bo proces sodelovanja trajal prvi teden ali mesec. "A po dobrih dveh letih moramo pripravljeni, da bomo znali med sabo prepričljivo sodelovati," opozarja Židan.

Podprli bodo zakone, ki bodo v korist ljudi

Janša je sicer pred nekaj dnevi spomnil na partnerstvo za razvoj v njegovi prvi vladi in napovedal, da bodo tudi v tokratnem mandatu k sodelovanju povabili opozicijo. Židan je danes o mogočem sodelovanju pojasnil, da bodo podpirali dobre zakone, ki bodo v korist ljudi, poroča STA.

Sam je sicer že napovedal, da bo po najverjetnejši izvolitvi novega mandatarja takoj odstopil z mesta predsednika DZ. Kako se bodo nadaljevali postopki izvolitve novega predsednika, mu koalicijske stranke še niso povedale. DZ bo o Janševem tretjem premierskem mandatu odločal v torek.