Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti z veseljem sprejmeta povabilo na pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta, a bi izmenjava mnenj morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, so danes sporočili na spletni strani predsednika vlade.

Kot so še zapisali, bi morala biti seja skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin javna, prav tako pa bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.

Poslanka vabljena, da se pridruži delovni skupini

Evropska poslanka Sophie in 't Veld (Renew), ki vodi skupino, je obenem tudi vljudno vabljena, da se pridruži delovni skupini za ugotavljanje dejstev, ki jo je predsednik vlade predlagal Evropski komisiji, je še objavljeno na spletni strani. Evropska poslanka je prejšnji teden za STA potrdila, da so predstavnikom slovenske vlade, tudi premierju Janezu Janši, poslali vabilo na virtualni pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin, ki bo v petek.

Sophie in 't Veld je ob tem pojasnila, da skupina (DRFMG), ki jo vodi, nadzira več držav kot tudi več tem. Nadzor pa ni enkraten dogodek, temveč proces. Glede na ugotovitve in razmere lahko po nadzoru sledi pisno poročilo skupine parlamentarnemu odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), znotraj katerega deluje skupina, ali resolucija Evropskega parlamenta.

Dodala je, da bodo ob povabilu na izmenjavo mnenj uporabili tudi različne vire informacij za sledenje razmeram, pa tudi instrument dodatnih pisnih vprašanj in morebitna povabila k dodatni izmenjavi mnenj. Obiski države za ugotavljanje dejstev so tudi eno od orodij, vendar trenutno potovanja niso mogoča, je pojasnila. V EU se sicer zaradi pandemije novega koronavirusa večina srečanj dogaja virtualno.

Janša je prejšnji teden predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj v najkrajšem mogočem času obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev v državi. V Evropski komisiji so potrdili, da so pismo prejeli in da bodo nanj odgovorili. Ob tem so poudarili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava, piše STA.